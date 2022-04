Google Assistant saluta Snapshot: la Panoramica della giornata inizia a sparire

Google Assistant ha iniziato a sbarazzarsi della funzione Panoramica della giornata, meglio nota come Snapshot: diversi possessori di dispositivi Android hanno già iniziato a notarne la scomparsa.

Dunque, proprio nelle ore in cui il widget At a Glance, esclusivo degli smartphone della serie Pixel, si sta arricchendo ufficialmente di tre nuove funzioni, per la generalità degli utenti Android c’è invece una comoda funzione che sta venendo meno.

Google Assistant molla Snapshot: niente più Panoramica della giornata

Ve lo avevamo anticipato poco più di un mese addietro: nell’illustrarvi come sfruttare al meglio tale funzione, vi avevamo tristemente fatto notare come la casa di Mountain View si stesse già apprestando a farla fuori. Ebbene, il momento è arrivato e non si può dire che non ve ne fossero le avvisaglie: la settimana scorsa vi avevamo già segnalato come l’app Google stesse rimpiazzando Snapshot con un nuovo quarto tab.

Giunti a metà aprile, è il capolinea per Snapshot: non pochi utenti Android, compreso chi vi scrive, hanno già visto la funzione scomparire dalle sue posizioni abituali nell’app Google e in Google Discover. Come potete vedere dagli screenshot riportati, nella prima non è più presente il collegamento nella barra di navigazione in basso, mentre nel secondo non compare più il comodo shortcut accanto all’avatar dell’utente.

Di contro, la sede principale della funzione, ovvero l’app Google Assistant, riporta ancora l’avviso “A breve la funzionalità Panoramica della giornata non sarà più disponibile. Puoi comunque chiedere all’assistente aggiornamenti relativi a eventi nel calendario, promemoria sui compleanni, prezzi dei titoli e altro ancora”. Allo stesso modo, la pagina di supporto ufficiale si apre ancora con un “Quando la funzionalità Panoramica della giornata non sarà più disponibile […]”.

E voi, usavate spesso la Panoramica della giornata di Google Assistant? Avete già visto i collegamenti scomparire? Ditecelo nei commenti.