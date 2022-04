In occasione del rilascio del Pixel Feature Drop di marzo (che per la serie Google Pixel 6 si è fatto attendere più del previsto) il team di sviluppatori di Google ha reso noto che con tale update il Widget At a Glance sugli smartphone della serie Google Pixel si sarebbe arricchito di alcune nuove interessanti funzionalità e pare che finalmente tali novità stiano raggiungendo la maggior parte degli utenti.

I possessori di uno dei telefoni del colosso di Mountain View possono verificare l’effettiva disponibilità di queste nuove funzioni con una pressione prolungata sulla parte superiore della schermata iniziale dei loro device, toccando Personalizza e quindi premendo l’icona a forma di ingranaggio per accedere al menu delle impostazioni.

Arrivano 3 novità per il Widget At A Glance

Oltre alle opzioni relative a Timer e cronometro, Bedtime e Fitness, gli utenti dovrebbero visualizzare anche le seguente tre voci:

Dispositivi connessi – attraverso questa opzione sarà possibile visualizzare lo stato della connessione e le informazioni relative alla batteria dei propri dispositivi Bluetooth al momento della riconnessione (per esempio, quando si estraggono gli auricolari Pixel Buds dalla loro custodia)

– attraverso questa opzione sarà possibile visualizzare lo stato della connessione e le informazioni relative alla batteria dei propri dispositivi Bluetooth al momento della riconnessione (per esempio, quando si estraggono gli auricolari Pixel Buds dalla loro custodia) Controllo di sicurezza – mostra un conto alla rovescia relativo all’applicazione Sicurezza Personale

– mostra un conto alla rovescia relativo all’applicazione Sicurezza Personale Allerta terremoti – mostra un avviso nel caso in cui vengano rilevati nelle vicinanze dell’utente dei terremoti di magnitudo 4,5 (o di intensità superiore)

Tutte e tre queste funzioni possono essere attivate o disattivate mentre non è chiaro se la funzionalità relativa al “promemoria per disattivare la sveglia se il giorno successivo è festivo” sia ancora attiva.

Stando alle segnalazioni, queste nuove funzioni del Widget At A Glance pare siano già ampiamente disponibili negli Stati Uniti ma a breve dovrebbero raggiungere i possessori di smartphone della serie Google Pixel a livello globale. Basta avere un po’ di pazienza.

