Il team di sviluppo di WhatsApp inaugura una nuova settimana di lavori in corso, rilasciando la versione 2.22.9.8 di WhatsApp Beta.

Il nuovo aggiornamento non porta con sé novità tangibili nemmeno per i beta tester ma nasconde una piccola funzionalità che verrà implementata con un aggiornamento futuro. Scopriamo di cosa si tratta.

WhatsApp Beta 2.22.9.8: scopriamo la piccola novità (nascosta)

Il portale speciale WaBetaInfo ha scoperto che WhatsApp Beta 2.22.9.8 nasconde una nuova interfaccia per la condivisione del proprio profilo.

Al momento, nelle impostazioni dell’app di messaggistica è presente una icona raffigurante un codice QR che ha lo scopo di far condividere il proprio profilo. Con un futuro aggiornamento, il codice QR verrà sostituito da una più classica icona per la condivisione, come testimoniato dallo screenshot riportato qui sotto.

Il team di sviluppo di WhatsApp sta inoltre lavorando alla riprogettazione della sezione per la condivisione del profilo, dalla quale sarà possibile copiare e condividere il proprio shortlink, un codice che contiene al suo interno il numero di telefono associato all’account e che, una volta cliccato, rimanda immediatamente alla chat relativa, velocizzando le operazioni di condivisione e inizio della conversazione.

Questa nuova schermata con lo shortlink, tuttavia, sarà sicuramente un’esclusiva di WhatsApp Business e lo si evince dal testo che recita “Dai ai tuoi clienti uno shortlink così che possano iniziare una chat di WhatsApp con te”.

Come abbondantemente anticipato, la nuova funzionalità è in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per coloro che utilizzano WhatsApp Beta; per vederla, ci vorrà ancora del tempo.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google e provare in anteprima le ultime novità, basterà procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al Programma Beta (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

