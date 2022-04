Il mese scorso, nell’illustrarvi tutte le novità in procinto di essere introdotte su una serie di servizi e applicazioni di Google, vi avevamo parlato anche di Google Messaggi e oggi una di quelle novità sta iniziando a fare capolino nell’app, quantomeno nella versione beta della stessa.

Google Messaggi: le novità dell’aggiornamento

In quella sede si era parlato di tante altre novità, molte delle quali decisamente più rilevanti e degne di nota di quella in discorso, che comunque rimane una grande comodità soprattutto per gli utenti che ricevono una grande quantità di SMS.

Stiamo parlando della funzione che permette di ordinare automaticamente i nuovi SMS, con una cartella per quelli personali e una per quelli di lavoro. In questo modo, le conversazioni vengono tenute in ordine e risulta nettamente più facile navigare tra le stesse e trovare quella di proprio interesse. Google la chiama “organized inbox”, permette di muoversi tra i tre tab All, Personal e Business. La funzione è stata avvistata con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Google Messaggi (build 20220406_05_RC00), anche se il sottoscritto utilizza proprio tale build e non l’ha ancora ricevuta.

Come si evince dagli screenshot seguenti, l’arrivo della novità viene segnalato all’apertura dell’applicazione, allorché l’utente viene informato della nuova organizzazione delle conversazioni e della possibilità di disattivarla nelle Impostazioni dell’app. L’avviso parla di messaggi suddivisi sulla base del mittente e del contenuto e se questo consentirà di visualizzare in un tab soltanto le vere e proprie conversazioni e in uno separato i messaggi di servizio — OTP, comunicazioni dell’operatore telefonico e quant’altro — sarà senz’altro una piccola vittoria per gli utenti di Google Messaggi.

Come aggiornare Google Messaggi

Come detto, la novità dovrebbe presentarsi con l’ultima versione beta dell’app Google Messaggi, che è già disponibile sul Google Play Store tramite il badge sottostante (se non siete ancora iscritti al programma beta, potete farlo comodamente da lì).

