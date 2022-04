Il produttore cinese Xiaomi, grazie anche ai suoi due brand sottoposti Redmi e POCO, copre praticamente qualsiasi fascia esistente sul mercato degli smartphone e sforna costantemente nuove proposte per tutti i gusti (creando anche una discreta confusione). Oggi vi riportiamo nuove indiscrezioni sul chiacchieratissimo flagship Xiaomi 12 Ultra e sui prossimi medio-gamma della famiglia Redmi Note 12.

Del prossimo top gamma, primo smartphone del produttore cinese nato in collaborazione con Leica, emergono nuovi dettagli sul sensore principale che caratterizzerà il comparto fotografico posteriore. Dei medio-gamma, invece, scopriamo le prime informazioni.

Xiaomi 12 Ultra sarà il primo flagship con il nuovo sensore Sony IMX800

Abbiamo già abbondantemente parlato della nuova collaborazione tra Xiaomi e Leica che culminerà con Xiaomi 12 Ultra, uno smartphone sul quale le aspettative sono enormi, soprattutto per quanto concerne il comparto fotografico.

Dello smartphone conosciamo un sacco di dettagli, dai materiali con cui sarà realizzata la sua scocca posteriore, alle specifiche tecniche che lo contraddistingueranno (tra cui spiccano il display E5 LTPO 2.0 da 6,73 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz prodotto da Samsung, e il SoC Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm).

Per forza di cose, arrivano costantemente nuovi aggiornamenti su quello che sarà il comparto fotografico di assoluto livello dello smartphone: l’ultima notizia in ordine temporale, asserisce che il sensore fotografico da 50 MP, scelto da Xiaomi e Leica per equipaggiare lo Xiaomi 12 Ultra sarà il nuovissimo Sony IMX800; si tratta di un sensore da 1/1,1 pollici, il più grande sensore fotografico destinato all’ambito mobile finora presentato.

So che potrebbe risultare ovvio a molti di voi, ma la dimensione di un sensore determina la quantità di luce che la fotocamera riesce a catturare per ricreare l’immagine: più luce significa migliori immagini. Già questo aspetto potrebbe mettere sulla buona strada Xiaomi 12 Ultra.

Sebbene i rumor trapelati finora parlavano di un comparto fotografico composto da 3 fotocamere (principale + grandangolare + periscopio), alcune indiscrezioni spingerebbero verso un sistema composto da quattro o addirittura cinque fotocamere a coadiuvare il sensore principale da 50 megapixel. Ne sapremo di più prossimamente, dal momento che i rumor sul prossimo Xiaomi 12 Ultra sono praticamente all’ordine del giorno.

La famiglia Redmi Note 12 potrebbe alzare l’asticella della fascia media

All’interno di una fascia media sempre più ingolfata, trovano costantemente posto smartphone del panorama Xiaomi, con la serie Redmi Note che cerca di ritagliarsi costantemente un ruolo da protagonista.

Grazie ad un post sul social network Weibo ad opera del leaker Digital Chat Station, veniamo a conoscenza del fatto che due nuovi smartphone Xiaomi, contrassegnati dai codici di modello 22041216UC e 22041216C, hanno ottenuto le licenze per l’accesso alla rete e che potrebbe trattarsi proprio di due smartphone della prossima serie Redmi Note 12.

Vista la scelta, talvolta scellerata, di Xiaomi nell’assegnare i nomi ai propri smartphone di fascia media, non è facile ipotizzare con quale (o quali) nome verranno presentati questi due smartphone. L’unica certezza che sembra trapelare è che Xiaomi è intenzionata ad alzare l’asticella dal punto di vista delle prestazioni.

I nuovi medio-gamma della serie Redmi Note 12 saranno dotati di un SoC MediaTek di fascia alta, con i dubbi che restringono le possibilità al Dimensity 1300 o al Dimensity 8000: il primo è un SoC a 6 nm (prodotto da TSMC) con CPU octa-core capace di spingersi fino ai 3,0 GHz; il secondo è, invece, una versione più pacata del Dimensity 8100 e si tratta un SoC a 5 nm (prodotto da TSMC) con CPU octa-core capace di spingersi fino ai 2,75 GHz (contro i 2,85 GHz del modello 8100).

Dalle certificazioni si evince che entrambi gli smartphone supporteranno le reti 5G.

Quando arriveranno Xiaomi 12 Ultra e i Redmi Note 12?

Stando a quanto trapelato finora, il flagship Xiaomi 12 Ultra potrebbe debuttare nel mese di giugno con l’arrivo dello Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm. I due smartphone della famiglia Redmi Note 12, invece, potrebbero essere presentati (in Cina) già nel corso del prossimo mese, per essere poi messi in vendita in estate, tra giugno e luglio 2022.

C’è molta attesa per conoscere questi nuovi dispositivi, soprattutto per il primo frutto della collaborazione con Leica da parte di Xiaomi. Vi informeremo in caso di ulteriori novità su questi smartphone.

