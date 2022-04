Come molti affezionati sapranno, Xiaomi 12 Ultra sarà il prossimo top gamma Android di casa Xiaomi, uno smartphone che, grazie anche alla collaborazione con Leica, potrebbe essere completo sotto tutti i punti di vista e rappresentare il vero fiore all’occhiello della serie 12 del brand cinese.

Dello smartphone, grazie a varie fughe di notizie, abbiamo già scoperto dettagli sul comparto fotografico e su quella che potrebbe essere la sua scheda tecnica (ne abbiamo parlato in questo articolo). Oggi, però, giungono ulteriori indiscrezioni che riguardano i materiali che caratterizzeranno Xiaomi 12 Ultra e sui quali Xiaomi sta lavorando.

Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere uno e trino

Sebbene in un primo momento si parlasse di uno smartphone dotato di una scocca posteriore realizzata in ceramica, sulla scia di quanto già visto sullo Xiaomi Mi 11 Ultra dello scorso anno, in rete circolano notizie che vorrebbero cambiare le carte in tavola. Almeno parzialmente.

Stando a quanto riportato dal portale cinese IT Home in collaborazione con il noto leaker Digital Station, il prossimo Xiaomi 12 Ultra potrebbe “farsi in tre”, nel senso che potrebbe arrivare in addirittura tre varianti dotate di scocca posteriore realizzate con materiali diversi: oltre alla ceramica, Xiaomi sarebbe al lavoro per realizzare lo smartphone con scocca in vetro e con scocca in pelle vegana.

Se tutto ciò venisse confermato, la versione in vetro dovrebbe essere quella “di base”, seguita a ruota da quella in pelle vegana e, infine, da quella in ceramica che, indubbiamente, sarebbe la più resistente, ma anche la più costosa e pesante, tra le tre.

Conoscendo Xiaomi è difficile pensare che le tre varianti dello smartphone differiscano per il solo materiale della scocca posteriore: è molto probabile che ad ogni materiale venga assegnata una particolare combinazione di memorie.

Cresce l’attesa per il prossimo top gamma Xiaomi

L’annuncio dello Xiaomi 12 Ultra è previsto per il mese di maggio, in concomitanza con l’arrivo dello Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm; tuttavia, non sono ancora giunte indiscrezioni sul prezzo (salato) a cui potrebbe essere proposto. Per quanto riguarda i materiali, invece, non sono ancora chiari i mercati a cui verranno destinate le varie versioni dello smartphone (vetro, ceramica, pelle), ma sembrerebbe che la variante in pelle vegana possa rimanere esclusiva del mercato cinese.

Xiaomi 12 Ultra è uno smartphone molto atteso che andrà a completare la serie Xiaomi 12, collocandosi un gradino sopra al fratello Xiaomi 12 Pro. Inoltre, sarà il primo smartphone del brand cinese frutto della recente partnership con Leica: speriamo che quest’anno possa raggiungere la perfezione, mancata “per un pelo (anzi due)” dal predecessore Xiaomi Mi 11 Ultra (qui la nostra recensione).

