Se avete deciso di passare a PosteMobile e state aspettando soltanto l’occasione giusta, potremmo avere ciò che fa al caso vostro: l’operatore telefonico, infatti, ha lanciato una promozione in virtù della quale l’offerta Creami EXTRA WOW 150 può essere attivata a distanza pagando soltanto il canone mensile.

In pratica, gli utenti che decideranno di cogliere al volo questa opportunità (l’iniziativa sarà in vigore sino a domenica 10 aprile 2022, salvo eventuali proroghe) potranno attivare l’offerta direttamente sul sito di PosteMobile o al telefono con uno dei suoi operatori senza pagare i normali costi di attivazione (pari a 10 euro).

Cosa offre PosteMobile Creami EXTRA WOW 150

Il piano PosteMobile Creami EXTRA WOW 150 mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati con copertura 4G+ (con velocità in download fino a 300 Mbps), il tutto con un canone mensile di 9,99 euro (con addebito su credito residuo).

Fino a quando sarà in vigore questa speciale promozione, gli utenti pagheranno la SIM 20 euro e, invece di avere soltanto 10 euro di credito disponibile, potranno sfruttare tutta la cifra per i rinnovi (in sostanza, i primi due mesi).

Per quanto riguarda il traffico dati in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, quello messo a disposizione di chi deciderà di sottoscrivere PosteMobile Creami EXTRA WOW 150 è pari a 6,55 Giga ogni mese (oltre tale limite è possibile navigare in roaming al costo di 0,003 euro/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto dati previsto dall’offerta nazionale).

L’offerta Creami EXTRA WOW 150 è disponibile anche per i già clienti che ne richiedono l’attivazione (attraverso il Servizio di Assistenza Clienti dedicato) e il cambio del piano ha un costo di 19 euro.

Per ulteriori informazioni o per attivare l’offerta potete sfruttare il seguente link:

