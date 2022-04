Il team di sviluppo della MIUI ha da poco avviato la fase interna di test della MIUI 13 basata su Android 12 per lo smartphone di fascia medio-bassa POCO M3 (trovate la nostra recensione a questo indirizzo).

Si tratta dell’ennesimo dispositivo di POCO, brand del panorama Xiaomi, che si appresta a ricevere il major update e, stando anche a quanto trapelato, dovrebbe addirittura ricevere l’ancora inedita MIUI 13.5 (trovate la lista degli smartphone Xiaomi che la riceveranno a questo indirizzo).

POCO M3 si prepara a ricevere Android 12

Il POCO M3 è uno smartphone Android di fascia medio-bassa presentato nella parte conclusiva del 2020, dotato dello Snapdragon 662 di Qualcomm e giunto sul mercato con a bordo la MIUI 12 basata su Android 10.

Finora il dispositivo ha ricevuto un aggiornamento di Android e un aggiornamento della MIUI: al momento la build più recente per lo smartphone è la v12.5.7.0.RJFMIXM della MIUI 12.5 basata su Android 11.

È notizia di poche ore fa che il team di sviluppo ha iniziato a testare una nuova ROM con cui lo smartphone riceverà Android 12 grazie alla MIUI 13: la versione del software in questa fase di test interni è la 22.4.2.

L’aggiornamento, chiaramente, andrà ad arricchire lo smartphone con tutte le funzionalità di Android 12 e della MIUI 13; il team di sviluppo rassicura gli utenti dicendo che rimarranno piuttosto soddisfatti dal nuovo aggiornamento.

Purtroppo bisognerà attendere un po’ prima che questo nuovo aggiornamento per il POCO M3 possa essere ufficialmente rilasciato: stando a quanto trapelato, potrebbero servire anche 3-4 mesi. Il fatto che Xiaomi e tutto il team di sviluppo della MIUI continuino a tenere in considerazione i propri dispositivi più datati, anche di fascia bassa, è di sicuro una buona notizia per gli utenti della community.

