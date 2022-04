Il fenomeno del bloatware è particolarmente fastidioso, doversi ritrovare svariate applicazioni, spesso e volentieri inutili, preinstallate su un nuovo smartphone non piace a nessuno; fortunatamente per quanto riguarda Android, i metodi di rimozione non mancano. Oggi vi riportiamo di uno script di cui vi avevamo già parlato circa un anno fa, Universal Android Debloater, che si aggiorna alla versione 0.5 introducendo alcune novità.

Con Universal Android Debloater potete eliminare tutto il bloatware in un colpo solo

Per chi non lo conoscesse, Universal Android Debloater è uno strumento sviluppato dal membro XDA w1nst0n_fr, che consente tramite ADB, di eliminare tutto il bloatware presente sul proprio dispositivo in un colpo solo, basandosi su elenchi (stilati dalla community) di app indesiderate o inutili, installate dai principali produttori e operatori di telefonia; con l’ultimo aggiornamento dello script, l’elenco dei debloat riceve il supporto di una nuova serie di pacchetti, modifiche all’interfaccia utente, nuovi pulsanti Deseleziona tutto e Riavvia, nonché il supporto per il download remoto degli elenchi di debloat. Di seguito il changelog completo della versione v0.5:

Apps : Added com.tblenovo.lenovotips to the recommended list. Move Google keyboard to Advanced list (Default keyboards should not be in the Recommended list) Move com.android.htmlviewer to the Expert list. Removing it bootloop the device on MIUI 12.5.4+.

: Debloat list update : Added a bunch of new packages A lot of description updates and fixes Big revision of the recommendations according to more consistent criteria

: Added : Unselect all button: Let’s you unselect all the packages you see on screen (i.e in the current filtered list). Reboot button: Let’s you quickly reboot the currently selected device. Remote uad_lists.json download: The debloat list is now directly fetched from the main branch of this repo when you launch UAD. This means there is no longer the need to release a new version of UAD for updating the debloat lists! UAD self-update: UAD will now check at launch if there is a new version of itself and enable you to perform the update directly from the app!

: Changed : UAD now tries every 500ms (for 1min) to initiate an ADB connection until a device is found during FindingPhonesthe loading state. All the init process was reworked and a status message is displayed at each stage (DownloadingList, FindingPhones,LoadingPackages,UpdatingUad Ready) so you know what is happening. Minor UI changes

: Packaging : Add a no-self-update build for MacOS and Linux. Useful if UAD is distributed into repositories. The update process will then be managed by a package manager. MacOS builds are now also be released as a compressed tarball (like for Linux). You won’t need to manually add the executable permission anymore.

:

Tenete in considerazione che lo script funziona sia per gli utenti con permessi di root che senza, va da sé che è necessaria un minimo di dimestichezza con ADB per utilizzarlo; qualora foste interessati a provarlo per rimuovere il bloatware dal vostro dispositivo, vi basta dirigervi sul thread ufficiale e seguire le istruzioni dello sviluppatore.

Se non siete sicuri di ciò che fate, prima di tutto procedete effettuando un backup preventivo in quanto, in uno degli scenari peggiori utilizzandolo senza permessi di root, potreste riscontrare dei bootloop in fase di riavvio e dopo cinque tentativi falliti il sistema provvederà automaticamente a resettare il dispositivo; inoltre è consigliabile non esagerare con la rimozione dei pacchetti (soprattutto se non siete troppo esperti) onde evitare di incappare in problemi e malfunzionamenti vari.