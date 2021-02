Se odiate il fenomeno del bloatware abbiamo una buona notizia per voi: l’utente W1nst0n ha creato uno strumento che consente di cancellare questo tipo di software con relativa facilità dai dispositivi basati su Android.

Non si tratta di un sistema alla portata di tutti (è necessario, infatti, avere una certa dimestichezza con ADB) ma resta comunque una soluzione molto più facile rispetto alle tante alternative che sono state escogitate negli ultimi anni e, aspetto non di poco conto, non richiede che il proprietario del device abbia i permessi di root.

Uno strumento per eliminare il bloatware

Ovviamente, come sempre avviene quando si tratta di utilizzare software non di Google (o, ad ogni modo, dei vari produttori di smartphone), l’utente si assume ogni rischio in merito ad eventuali malfunzionamenti che si dovessero verificare ed il creatore dello script in questione ci tiene a sottolineare che ciascun utente è responsabile di tutto ciò che accadrà al proprio telefono prima, dopo e durante l’uso di questo strumento.

A dire di W1nst0n, questo è uno “strumento universale che rimuove i bloatware su qualsiasi telefono Android utilizzando ADB”, funzionando con elenchi predefiniti di app indesiderabili o relativamente inutili dei principali produttori e operatori di telefonia mobile (di Francia, Stati Uniti e Germania).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate avere più informazioni, incluse quelle relative ai produttori supportati e le istruzioni su come procedere alle operazioni di pulitura del vostro device (è richiesto l’utilizzo di un computer basato su Windows, macOS o Linux), non dovete fare altro che seguire questo link per accedere alla pagina dedicata su Gitlab.

In sostanza, si tratta di uno strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in tutta una serie di casi, incluso quello di un device “affidato” ad un bambino (o ad un utente alle prime armi) che ha scaricato ogni sorta di sciocchezza che viene proposta sulla Rete.