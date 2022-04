L’aggiornamento dinamico del sistema (DSU) è una funzionalità di Android che consente agli utenti di installare un’immagine di sistema generica (GSI) senza dover sbloccare il bootloader o eseguire il flash di un aggiornamento di sistema. Questa funzionalità è stata introdotta per la prima volta in Android 10, ma a quanto sembra sta migliorando ancora con Android 13.

DSU migliorerà notevolmente in Android 13

Mishaal Rahman ha trovato delle prove in AOSP Gerrit che suggeriscono che DSU riceverà nuove funzionalità e miglioramenti in Android 13, tra cui un significativo incremento delle prestazioni, una barra di avanzamento ponderata e il supporto per system_ext e le immagini del prodotto.

L’installazione di una GSI tramite DSU sarà molto più veloce grazie all’aumento della memoria condivisa predefinita, che per quanto modesto (da 8KiB a 64KiB) accelererà notevolmente i tempi di installazione del Sistema Dinamico sia sui dispositivi fisici che virtuali.

A questo proposito i test di Google mostrano che il tempo di installazione è stato ridotto da 2 minuti e 34 secondi a soli 45 secondi per i dispositivi fisici e da 46 secondi a 30 secondi per quelli virtuali.

Inoltre, quando è in corso l’installazione di una GSI, la barra di avanzamento nell’area di notifica mostrerà quale partizione è in fase di installazione e il numero totale delle stesse, anziché il generico “Installazione in corso”.

La barra di avanzamento verrà anche ponderata poiché le partizioni di sola lettura richiedono molto più tempo rispetto a quelle scrivibili. Infine, DSU aggiungerà il supporto per le immagini di sistema, system_ext e prodotto.

Queste funzionalità e miglioramenti non sono disponibili nell’anteprima per sviluppatori di Android 13 e probabilmente verranno introdotte nelle prossime versioni beta o nella versione finale.

