Il mese di marzo 2022 rimarrà nella storia di Goboo: lo store online, che opera prevalentemente da magazzini europei, ha infatti celebrato nel corso delle scorse settimane il suo primo compleanno, che ha deciso di celebrare insieme ai tantissimi utenti che hanno condiviso il viaggio in questi primi dodici mesi.

Un compleanno, due eventi

Sono due le attività principali realizzate da Goboo per celebrare degnamente il primo compleanno della compagnia. Si parte da Goboo Run, un gioco online il cui scopo è di riassumere il primo anno in compagnia degli utenti. I giocatori potranno guadagnare dei coupon che permetteranno loro di risparmiare fino al 50% sui propri acquisti, con premi importanti per i primi tre della classifica finale.

Il giocatore che avrà ottenuto il punteggio più alto si porterà a casa uno Xiaomi Pad 5, il secondo classificato vincerà un POCO X4 Pro 5G mentre per il terzo ci sono un paio di cuffie 1More PistonBuds Pro.

La seconda iniziativa è pensata per premiare tutti quegli utenti che nel corso di questi dodici mesi hanno supportato Goboo effettuando uno o più acquisti. Per tutti gli utenti è previsto un pacchetto di coupon del valore di 15 euro con la possibilità di ottenere uno dei coupon da 20 euro, disponibili in quantità limitata.

Per gli utenti di vecchia data che effettueranno un ordine nel corso della promozione ci saranno invece diversi vantaggi: un regalo immediato del valore di 20 euro, un pacchetto extra di coupon del valore di 15 euro e uno sconto aggiuntivo del 5% sul prossimo acquisto. Davvero niente male per uno store aperto da un solo anno, non trovate?

In questi dodici mesi Goboo è riuscito a diventare una realtà affermata in Europa, offrendo la consegna in un giorno in Spagna e Germania, forte anche di offerte strepitose su brand molto apprezzati nel nostro continente, come Xiaomi, POCO e Redmi, ma anche su brand emergenti come 1More e HOTO.

Per rendere ancora più accessibili le proprie offerte Goboo è andata oltre al classico sistema di sconti e coupon, attraverso una partnership con Klarna e BNP, creando Buy Now Pay Later che permette di dilazionare i pagamenti fino a 48 mesi.

Il primo ordine su Goboo è stato inserito il 4 marzo dello scorso anno, e dopo un paio di settimane, il 22 marzo, è stato lanciato POCO X3 Pro, uno dei modelli più apprezzati dal pubblico, che ha approfittato delle offerte di lancio dello store. Nei mesi successivi ricordiamo il lancio dell’app mobile 15 giugno 2021), il lancio di Xiaomi pad 5 (125 settembre 2021), la consegna in un giorno in Spagna (23 settembre), il primo prodotto 1More (11 novembre 2021), il metodo di pagamento Klarna (23 novembre), il primo prodotto Dreame in vendita (27 novembre 2021), il primo prodotto Imou (6 dicembre 2021) e nelle ultime settimane il primo prodotto HOTO (6 gennaio), i pagamenti con BNP in Spagna (23 febbraio) e la consegna in un giorno in Germania (2 marzo).

Goboo ha come obiettivo principale il mercato europeo, nel quale vuole imporsi con una strategia mirata a portare prodotti di qualità a prezzi competitivi nell’era post pandemia. Per imporsi in un mercato così complesso Goboo ha scelto di commercializzare solo brand conosciuti e di qualità, assicurando agli acquirenti prodotti di qualità, con un’esperienza soddisfacente che punta a diventare una delle migliori in Europa.

Non aspettatevi quindi di trovare quelle che chiamiamo “cinesate” in modo spesso dispregiativo, con prodotti super economici e di bassa qualità, con una garanzia spesso inesistente. Goboo punta a offrire prodotti di qualità, con un servizio post vendita eccellente e tante offerte speciali per rendere ancora più appetibili i prodotti disponibili.

Su Goboo troverete molto spesso delle prime assolute a livello europeo, con i prodotti che saranno acquistabili in anticipo rispetto ad altri competitor, spesso prima che sugli store ufficiali. E ogni lancio è accompagnato da promozioni uniche che rendono ancora più convenienti gli acquisti. Senza dimenticare la consegna gratuita e rapida, la semplicità del processo di restituzione, qualora il prodotto non soddisfacesse le proprie esigenze, o i metodi di pagamento sicuri per acquistare con la massima tranquillità.

Scordatevi le lunghe attese per la consegna e il timore di dover pagare costi aggiuntivi (IVA, dazi doganali) tipici degli store cinesi, con Goboo non ci saranno problemi: reso senza condizioni entro 14 giorni, due anni di garanzia e reso entro 30 giorni per i prodotti difettosi, così da togliervi ogni pensiero.

Tra i metodi di pagamento, infine, ricordiamo il supporto alle principali carte di credito (VISA, Mastercard, American Express, Sofort) ma anche metodi più amati come PayPal o il sistema di rateizzazione con Klarna.

