TIM Supreme New Star è l’offerta che l’operatore propone ad alcuni clienti di altri operatori, in particolare provenienti da Iliad, Fastweb e altri virtuali. Se siete interessati a cambiare operatore andiamo a scoprire insieme soglie e prezzi.

TIM Supreme New Star a 7,99 euro al mese

In queste settimane l’operatore italiano sta proponendo TIM Supreme New con minuti illimitati di chiamate e 50 GB di Internet al costo di 5,99 euro al mese, ma i più esigenti possono integrarla con l’opzione TIM Star 20GB. In questo modo la nuova offerta TIM Supreme New Star include un totale di 70 GB di Internet (oltre alle chiamate illimitate ovviamente) a 7,99 euro al mese. 5 i GB previsti in roaming ogni mese.

L’opzione aggiuntiva include anche i servizi Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il piano TIM Base e Chat (per chattare senza consumare GB, anche su WhatsApp), che normalmente avrebbero un costo di rispettivamente 1,59 e 2 euro al mese.

L’offerta TIM Supreme New Star è disponibile solo per i nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile e alcuni altri operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Very Mobile e Lycamobile). I costi di attivazione variano in base al punto vendita a cui vi rivolgete, ma potete provare a passare anche dal servizio “Passa a TIM con Operatore” del sito ufficiale (in questo caso 25 euro con 20 euro di traffico incluso).

Vai a: migliori offerte operatori virtuali