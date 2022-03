Il Google Pixel Launcher è quello che arriva preinstallato su tutti gli smartphone Made by Google, ma lì fuori ci sono tantissime alternative (moduli Xposed compresi) per utenti che prediligono maggiori possibilità di personalizzazione e, in mezzo a tutte, Pixel Launcher Mods merita un posto di riguardo.

L’ultima volta che avevamo parlato del launcher predefinito dei Pixel di Google avevamo parlato della maggiore integrazione con Foto. Oggi, però, non parliamo dell’app ufficiale di Mountain View, bensì di una versione modificata e persino potenziata.

Pixel Launcher Mods v2: tutte le novità della nuova versione

Pixel Launcher Mods è un progetto del Recognized Developer di XDA Quinny899 e non è la prima volta che ne parliamo su queste pagine. Rispetto all’acerba versione del 2018, però, quella di cui ci occupiamo oggi è completamente rinnovata. Sì, perché, siccome il vecchio launcher era completamente inadeguato per il codebase AOSP Launcher3, lo sviluppatore si è dato da fare per riscriverlo da zero.

Il nuovo Pixel Launcher Mods v2 è compatibile con Android 12 e versioni successive e comprende tutte le funzioni del predecessore, ma anche molto di più. Mettendo insieme le possibilità di Runtime Resource Overlay (RRO) e l’interfaccia systemless di Magisk, la release v2 offre maggiori possibilità di personalizzazione, a partire dalla possibilità di rimpiazzare il classico widget At a Glance o la barra di ricerca di Google con un altro widget a scelta dell’utente. In aggiunta a questo, è possibile tematizzare le icone di tutte le app in base al tema attivo a livello di sistema, una possibilità che neppure la versione ufficiale supporta ancora (il salto arriverà con Android 13). Se tutto questo non fosse ancora abbastanza, sappiate che ora il progetto è open source, pertanto potrà crescere più velocemente grazie al contributo di altri sviluppatori.

Ecco la lista completa delle novità di Pixel Launcher Mods v2 e a seguire alcuni screenshot:

Custom icons, including icon packs, adaptive icon packs and Lawnicons

Custom themed icons, add themed icons to apps that don’t yet have them officially Generate themed icons from supported normal icons

Replace the At a Glance or Search Box with a widget of your choice

Search Box with a widget of your choice Hide apps from the app drawer

Resize widgets beyond their original bounds, down to 1×1 or up to the maximum size of your grid

Hide the status bar clock while the Pixel Launcher is visible, for ultimate minimalism.

Per maggiori dettagli potete consultare il thread su XDA, mentre di seguito trovate il link per il download dalla GitHub repo, il launcher richiede il root.

Pixel Launcher Mods v2 GitHub repo

