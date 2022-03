Black Shark rinnova la sua gamma presentando, in un colpo solo, ben tre nuovi smartphone: Black Shark 5, Black Shark 5 RS e Black Shark 5 Pro. I tre nuovi dispositivi di casa Black Shark presentano alcuni punti in comune, come il display AMOLED in grado di offrire un refresh rate massimo da ben 144 Hz. Le schede tecniche dei nuovi smartphone del brand presentano notevoli differenze, a partire dal SoC utilizzato. Tutti e tre gli smartphone hanno un chip Qualcomm ma il modello cambia in base al dispositivo scelto garantendo una sostanziale differenziazione della gamma. Vediamo i dettagli completi:

Debutto ufficiale per i nuovi Black Shark 5, 5 RS e 5 Pro: ecco le specifiche tecniche

Per i nuovi Black Shark 5, 5 RS e 5 Pro, la scheda tecnica prevede la presenza di un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale. Il display si caratterizza per una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e per un refresh rate massimo di 144 Hz. La luminosità di picco, dichiarata da Black Shark, è di ben 1300 nits. Il display è in formato 20:8.

I tre nuovi smartphone presentano notevoli differenze per quanto riguarda il SoC. Per il “modello base” Black Shark 5 c’è il Qualcomm Snapdragon 870, garanzia di ottime prestazioni ma non certo paragonabile ai chipset più potenti sul mercato. Il SoC è abbinato a 8/12 GB di RAM e a 128/256 GB di storage.

Passiamo al Black Shark 5 RS. Lo smartphone può contare sullo Snapdragon 888/888 Plus supportato da 8/12 GB di RAM e da 256 GB di storage. A completare l’offerta c’è il vero top di gamma, il Black Shark 5 Pro, che può contare sullo Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato da 8/12/16 GB di RAM e da 512 GB di storage. La RAM, per tutte le varianti degli smartphone Black Shark, è LPDDR5 mentre lo storage è UFS 3.1.

Per tutti e tre gli smartphone Black Shark c’è un sofisticato sistema di raffreddamento con camera di vapore. Per il Pro, inoltre, viene introdotto un nuovo sistema di raffreddamento con doppia camera di vapore ed una tecnologia “anti-gravitazionale” che dovrebbe garantire allo smartphone la possibilità di sfruttare al massimo lo Snapdragon 8 Gen 1.

Stando al risultato del test AnTuTu ufficializzato dall’azienda, il sistema funziona alla grande. Il Black Shark 5 Pro, infatti, totalizza sfiora quota 1,13 milioni di punti su AnTuTu registrando un vantaggio netto rispetto ai migliori risultati su AnTuTu di febbraio 2022.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda la batteria (4.650 mAh per il 5 e il 5 Pro e 4.500 mAh per il 5 RS). Tutti e tre gli smartphone supportano però la ricarica rapida da 120 W. Da notare, inoltre, la presenza di un sensore di impronte digitali laterale per tutta la nuova gamma Black Shark. Altre differenze le possiamo individuare nel comparto fotografico. Ecco le specifiche:

Black Shark 5: tripla camera posteriore con sensori 64MP f/1.79

+ 13MP UV + 2MP Macro; camera anteriore da 16 Megapixel

+ 13MP UV + 2MP Macro; camera anteriore da 16 Megapixel Black Shark 5 RS: tripla camera posteriore con sensori 64MP + 8MP UV + 2MP Macro; camera anteriore da 20Megapixel

Black Shark 5 Pro: tripla camera posteriore con sensori 108MP f/1.75+ 13MP UV + 5MP TeleMacro; camera anteriore da 16 Megapixel

Il sistema operativo è Android 12 con JoyUI 13 per tutta la gamma.

Prezzi e disponibilità

La nuova gamma Black Shark 5 sarà in vendita in Cina a partire dal prossimo 2 aprile. La gamma parte da 2.799 yuan (poco meno di 400 euro), cifra richiesta per acquistare il Black Shark 5 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La variante più costosa, il 5 Pro con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, costa, invece, 5.499 yuan (circa 775 euro). Per il momento, Black Shark non ha ancora annunciato alcun piano per la commercializzazione in Europa della sua nuova gamma di smartphone. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.