Il mese di febbraio è appena terminato ed è già tempo di fare il punto della situazione in merito agli smartphone Android più potenti sul mercato. Come da tradizione AnTuTu ha pubblicato la sua Top 10 relativa al mese di febbraio che non presenta particolari sorprese. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 si conferma la proposta più potente del mercato arrivando quasi a monopolizzare la Top 10 del mese. A guidare la classifica c’è Nubia che precede iQOO e diversi modelli in arrivo in Italia come il Realme GT2 Pro e il OnePlus 10 Pro. Vediamo i dettagli:

Lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm domina la Top 10 di AnTuTu di febbraio 2022

Dopo la presentazione dello scorso mese di dicembre, lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sta diventando sempre più diffuso e i modelli disponibili sul mercato si stanno moltiplicando. Le ottime prestazioni del SoC, al netto di temperature di esercizio un po’ più alte del previsto, continuano a rappresentare un riferimento per gli utenti. Chi è in cerca degli smartphone Android più potenti sul mercato non può che considerare un modello con il nuovo SoC di Qualcomm.

La conferma arriva dalla Top 10 di AnTuTu che vede al primo posto il Nubia Red Magic 7, gaming phone che non scende a compromessi in termini di prestazioni arrivando al punteggio record di 1,046,401 punti nel benchmark e staccando nettamente gli altri due modelli in grado di superare il milione, iQOO 9 e 9 Pro. Per il Nubia Red Magic 7 c’è un nuovo sistema di raffreddamento con una ventola integrata che consente di smaltire il calore generato in combinazione a ben 9 strati di materiali realizzati in modo specifico per massimizzare la dissipazione termica.

Questa soluzione riesce a smaltire senza problemi il calore generato dallo Snapdragon 8 Gen 1 che, quindi, può mantenere le sue prestazioni massime per un tempo maggiore quando viene sottoposto a pesanti carichi di lavoro prolungati, come avviene con i benchmark. Quarta posizione per il Realme GT2 Pro che si prepara ad arrivare sul mercato italiano con un prezzo lancio di appena 649 euro e con la garanzia, fornita dai benchmark di AnTuTu, che le prestazioni non saranno di certo un problema. Un passo più indietro, in quinta posizione, c’è il OnePlus 10 Pro.

Lo smartphone di OnePlus arriverà sul mercato europeo entro la fine del trimestre in corso e, come prevedibile, proporrà un livello di performance elevato per gli utenti in cerca della massima velocità. La Top 10 di AnTuTu del mese di febbraio si completa con lo Xiaomi 12 Pro, altro smartphone destinato ad un prossimo arrivo sul mercato italiano, e con il Redmi K50 E-Sports Version. In classifica c’è spazio anche per il Motorola Edge X30, lo Xiaomi 12 e per il Black Shark 4S Pro, unico smartphone della Top 10 a non presentare lo Snapdragon 8 Gen 1. Per lo smartphone Black Shark, infatti, il SoC utilizzato è lo Snapdragon 888+ dello scorso anno che garantisce comunque un punteggio di 881 mila punti.

In copertina Relame GT2 Pro