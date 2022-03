OnePlus ha diverse novità in cantiere e tra i nuovi smartphone previsti per il 2022 ci sarà anche l’ancora inedito OnePlus 10R. Il progetto è uno dei sei nuovi smartphone OnePlus confermati da un recente leak. Il suo debutto è previsto per i prossimi mesi. Oggi, il nuovo OnePlus 10R è protagonista di nuove informazioni divulgate da Pricebaba che ci anticipano le caratteristiche del progetto e ci mostrano anche un primo render in vista del debutto atteso per il secondo trimestre del 2022. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo smartphone che andrà ad ampliare la gamma OnePlus 10, affiancandosi all’OnePlus 10 Pro.

Il nuovo OnePlus 10R si mostra nelle prime immagini: sarà un rebrand del Realme GT Neo 3?

Il nuovo OnePlus 10R si prepara ad ampliare la gamma OnePlus. Lo smartphone, secondo quanto rivelato dal nuovo leak di oggi, potrebbe essere un rebrand del recentissimo Realme GT Neo 3, già disponibile in Cina ed in arrivo anche sul mercato europeo nel corso del prossimo futuro.

A confermare l’indiscrezione è anche il render divulgato da Pricebaba che ci mostra un modulo delle fotocamere posteriori molto simile a quello dello smartphone Realme, con la stessa disposizione dei sensori. Da notare, però, il differente posizionamento del flash LED, posto lateralmente rispetto al sensore principale e non al di sotto come avviene con il nuovo GT Neo 3.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, quindi, il nuovo OnePlus 10R dovrebbe presentare un display AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display sarà caratterizzato da un foro per la camera anteriore, da 16 Megapixel (sensore Samsung S5K3P9), posizionato centralmente e non nell’angolo sinistro dello smartphone.

A gestire il funzionamento del nuovo smartphone OnePlus troveremo il SoC Dimensity 8100 supportato da varie combinazioni di RAM e storage, fino ad un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 50 Megapixel con sensore Sony IMX766 e OIS. A completare la dotazione di sensori ci sarà un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le macro da 2 Megapixel.

Il nuovo OnePlus 10R dovrebbe essere proposto con batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida di 80 W. Il Realme GT Neo 3, invece, è disponibile anche in una seconda variante, con batteria da 4.500 mAh e ricarica SuperVOOC da 150 W. Questa variante, per il momento, non dovrebbe essere la base di un nuovo smartphone OnePlus. Il futuro 10R dovrebbe essere stato sviluppato a partire dalla versione da 5.000 mAh del nuovo smartphone Realme.

La scheda tecnica dello smartphone OnePlus includerà Android 12 ed un sensore di impronte digitali sotto al display. Ci sarà il supporto Dual SIM. Le dimensioni dovrebbero essere pari a 163,3 × 75,6 × 8,2 mm con un peso di 188 grammi (questi sono i dati del Realme GT Neo 3, i dati del nuovo 10R potrebbero essere leggermente differenti.

Quando arriva il nuovo OnePlus 10R?

Stando al leak di oggi, il nuovo OnePlus 10R è in fase di fase di test in India da inizio marzo. Lo smartphone, terminato quest’ultimo passaggio, sarà pronto per il debutto. Il lancio sul mercato indiano è atteso per il secondo trimestre del 2022. Indiscrezioni precedenti anticipavano un debutto ufficiale nel corso del mese di maggio. Per il momento, però, non ci sono dati più precisi. Ancora da scoprire, invece, è il prezzo di lancio.

Resta da valutare anche il possibile arrivo dello smartphone in Europa. OnePlus ha in cantiere diverse novità per il mercato europeo e il nuovo 10R potrebbe non trovare spazio in gamma, a differenza di quanto avverrà in India, uno dei mercati di riferimento di OnePlus. Nel corso dei prossimi 3-4 mesi, infatti, sul mercato europeo dovrebbero debuttare, nell’ordine, il top di gamma OnePlus 10 Pro, il nuovo entry level della gamma Nord, il OnePlus Nord 2 CE Lite, ed il futuro OnePlus Nord 3, atteso per inizio estate.