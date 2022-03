Continua la crescita di Iliad in Italia. L’operatore, a meno di quattro anni dal suo debutto ufficiale sul mercato del nostro Paese, avvenuto nel 2018, registra ancora risultati da record e completa nuovi importanti passi per il suo programma di crescita. Iliad, infatti, ha chiuso il 2021 con circa 8,5 milioni di clienti in Italia portando la sua quota di mercato al di sopra del 10%. Il 2022, invece, è iniziato con il lancio della prima offerta fibra ottica di Iliad che segna il debutto del provider nel mercato di rete fissa. La crescita dell’operatore continua e la conferma arriva dai dati relativi alle antenne proprietarie dell’azienda, cresciute in modo significativo tra il 2020 e il 2021. Nel frattempo, Iliad si espande anche sul territorio con l’apertura di un nuovo Store. Ecco tutti i dettagli:

Cresce la rete di antenne Iliad in Italia: ecco i numeri e la distribuzione regionale

Uno dei dati più interessanti diffusi da Iliad in occasione dell’annuncio dei risultati finanziari del 2021 è rappresentato dalla forte crescita registrata dal numero di antenne di trasmissione proprietarie dell’operatore sul territorio nazionale. A fine 2020, infatti, Iliad aveva 6,115 antenne mentre a fine 2021 il numero di impianti di trasmissione attivi è salito vertiginosamente, fino ad arrivare a 8,727. La crescita su base annua è stata di 2,612 unità.

Nel giro di due anni, inoltre, Iliad ha più che quadruplicato il numero di siti di trasmissione attivi. L’immagine allegata qui di sotto chiarire sia la crescita registrata dall’operatore che la diffusione su base regionale dei siti di trasmissione attivi di Iliad sul territorio italiano. L’operatore ha specificato, inoltre, che più della metà del traffico dati generato dai clienti Iliad ora sfrutta la rete proprietaria. Ecco i dati forniti da Iliad in merito alla diffusione della sua rete proprietaria (potete cliccare sull’immagine per ingrandirla):

Per quanto riguarda il numero di utenti attivi, Iliad ha confermato di aver raggiunto quota 8,5 milioni di clienti in tutta Italia con una quota di mercato che ha toccato il 10,9% a fine 2021. Nel giro di un anno, l’operatore è cresciuto in modo significativo facendo segnare un incremento di 1,2 milioni di clienti e di 1.6 punti per quanto riguarda il market share. Resta stabile il numero di nuovi clienti registrato nel corso del quarto trimestre del 2021 (345 mila). Il dato è però leggermente più basso rispetto a quello registrato nel quarto trimestre del 2020 (390 mila).

Inaugurato il 26° Iliad Store in Italia

Tra gli elementi chiave della strategia di crescita di Iliad in Italia c’è una progressiva espansione sul territorio nazionale. Iliad può contare sugli Iliad Store, negozi gestiti direttamente dal provider e situati in luoghi strategici su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, ci sono gli Iliad Corner, in centri commerciali e negozi di altre aziende, gli Iliad Point e gli Iliad Express. Oggi, il provider ha annunciato un nuovo passo in avanti del suo programma di crescita.

Iliad, infatti, ha inaugurato il ventiseiesimo Iliad Store in Italia. Lo store in questione si trova nel centro di Brescia ed è il sesto Iliad Store in Lombardia oltre che il primo fuori dall’area metropolitana di Milano. Se siete di Brescia, o dei dintorni, potete visitare il nuovo Iliad Store situato in Via Mazzini 25, ad angolo con Corso Magenta. Per maggiori dettagli sui punti vendita Iliad, invece, potete fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore ed alla sezione Punti Vendita che include una mappa interattiva dove verificare i punti Iliad più vicini alla propria posizione.