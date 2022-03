Negli scorsi minuti, Ericsson ha annunciato Dynamic End-user Boost, che viene descritta come la prima applicazione al mondo pensata per potenziare la connettività 5G e 4G.

In poche parole, l’app di Ericsson si propone alla stregua di un tasto di boost installato sullo smartphone come app e in grado di offrire agli utenti business e consumer miglioramenti della velocità e della qualità della connessione nel momento del bisogno. Dynamic End-user Boost viene descritta dal produttore come una soluzione unica al mondo, proprio in ragione della sua capacità di potenziamento dinamico della connettività cellulare. Fin da subito la soluzione è a disposizione degli operatori in tutto il mondo.

Ericsson Dynamic End-user Boost: perché nasce e a chi si rivolge

Con l’applicazione Dynamic End-user Boost, Ericsson si rivolge all’intero mercato, dunque sia alle imprese (mercato enterprise) che, indirettamente — tramite gli operatori di telefonia — ai consumatori (mercato consumer), e promette di garantire un’esperienza di connettività ottimale su qualsiasi dispositivo collegato a una rete 5G o 4G.

Alla base del progetto si pone una recente ricerca di Ericsson dalla quale è emerso che il 50% degli utenti aziendali e il 40% dei consumatori sarebbero disposti a pagare per ottenere un miglior controllo della propria esperienza utente durante le sessioni mobili più critiche. Il primo operatore al mondo ad offrire ai propri clienti questa nuova soluzione sarà SmarTone, operatore leader a Hong Kong.

Stephen Chau, Chief Technology Officer di SmarTone, ha commentato in questi termini la partnership:

«Siamo consapevoli che i clienti possono occasionalmente aver bisogno di potenziare la loro connettività dati da mobile quando si trovano in situazioni di importanza critica per il business o il tempo libero. Grazie a questa nuova applicazione innovativa, la nostra rete è ora in grado di offrire a tutti i clienti la possibilità di potenziare la connettività tramite un’applicazione mobile facile da usare, permettendo loro di essere sempre al passo con i tempi e di godere della migliore esperienza sulla rete SmarTone».

Ericsson Dynamic End-user Boost è supportata dalla piattaforma cloud intelligente Ericsson One Network, con un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) flessibile che promette di facilitare la vita agli sviluppatori delle nuove app 5G. Inoltre, la soluzione è pensata per essere white-label, pertanto gli operatori potranno venderla con il proprio brand.

Di seguito il commento di Martin Zander, Head of One Network Solutions di Ericsson:

«Ericsson Dynamic End-user Boost massimizza istantaneamente i contenuti e l’esperienza utente in un modo dinamico come non è stato possibile fino ad oggi. Sia che si stia scaricando o caricando un file in movimento, sia che si debba fare una videoconferenza, interagire con un’applicazione aziendale o giocare dal proprio cellulare, tutto funziona senza alcun problema. L’applicazione mobile permetterà agli operatori di sfruttare al meglio le capacità inutilizzate delle loro reti. Questo è un grande esempio di come innoviamo per aiutare le aziende di telefonia a monetizzare i loro investimenti nelle reti 4G e 5G a vantaggio dei consumatori, degli utenti business e delle imprese».

Comodità per i clienti, vantaggi per gli operatori

La disponibilità di un’app che permetta ai clienti di toccare un semplice tasto e ottenere un boost della propria connettività 4G e 5G — utile soprattutto in ambienti affollati e quando si debbano eseguire operazioni importanti —, tenendo conto anche della facilità di implementazione della soluzione, costituisce un vantaggio anche dal punto di vista degli operatori: un incremento del tasso di soddisfazione dei clienti (NPS) rafforza la posizione degli operatori e consente loro anche di raccogliere i frutti degli importanti investimenti fatti per il passaggio al 5G.

Maggiori dettagli su Ericsson Dynamic End-user Boost sono disponibili a questo link.

