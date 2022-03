Anche se le temperature non lo confermano, almeno non in tutta la nostra penisola, da qualche ora siamo entrati in primavera. Con l’aumento delle temperature le nostre strade tornano a riempirsi di bici, soprattutto nel weekend, e molti stanno cercando l’occasione giusta per acquistare un nuovo mezzo, magari dotato di assistenza elettrica.

I recenti rincari dei carburanti stanno spingendo molti utenti a rivalutare la micro mobilità elettrica, bici a pedalata assistita o monopattini elettrici, per ridurre i consumi, sfruttando magari i pannelli fotovoltaici, e ridurre allo stesso tempo l’inquinamento atmosferico.

Gogobest, uno store specializzato proprio nel settore della micro mobilità elettrica, ha lanciato una vendita promozionale con prodotti che coprono diverse fasce di prezzo, per venire incontro alle esigenze di tutti. Dalle piccole bici pieghevoli, da portare anche sui mezzi pubblici e ideali per muoversi nel traffico cittadino, alle mountain bike elettriche per divertirsi all’aria aperta senza inquinare e riducendo la fatica.

Andiamo allora a scoprire insieme quali sono i prodotti protagonisti della nuova promozione di Gogobest.

Le proposte di primavera

Sono quattro i modelli su cui Gogobest spinge in particolar modo, tre a marchio Bezior e una Lankeleisi. Bezior XF900 è una mountain bike bi-ammortizzata, con motore da 500 watt in grado di fornire assistenza alla pedalata fino a 25 Km/h, rispettando quindi i requisiti di legge.

Monta ruote da 26 pollici di tipo fat-tyre, e la batteria da 48V/12,5 Ah consente di raggiungere fino a 45 Km, a seconda della tipologia di utilizzo. É dotata di doppio freno a disco idraulico e cambio Shimano a 7 velocità. La potete acquistare su Gogobest a 1.499,99 euro invece di 1.989,99 euro.

Decisamente bizzarra nel look, Bezior XF001 sembra quasi una vecchia moto a cui siano stati aggiunti dei pedali. É provvista di un motore da 1.000 watt, con pedalata assistita fino a 25 Km/h, ruote fat-tyre da 20 pollici, batteria da 48V/12,5A con 45 Km di autonomia e un telaio realizzato interamente in alluminio.

Dispone di uno schermo LCD per il controllo delle funzioni, vi aiuta a superare pendenze fino a 25 gradi e utilizza un classico cambio Shimano a 7 rapporti. La certificazione IP54 vi permette di utilizzarla senza problemi anche sotto la pioggia. La potete acquistare su Gogobest a 1.319,99 euro invece di 1899,99 euro utilizzando il codice sconto TX56QAZYA5MZ. In omaggio anche un caschetto HIMO per pedalare in sicurezza.

Decisamente più tradizionale, e pensata per un utilizzo prevalentemente off-road, Lankeleisi RV700 Plus è spinta da un motore da 1000 watt, con limitazione a 25 Km/h, con una batteria da 16Ah in grado di garantire fino a 130 Km di autonomia, un dato decisamente impressionante.

É dotata di doppia sospensione, freni a disco idraulici, telaio in alluminio e pannello LCD a colori per il controllo delle molteplici funzioni. Monta ruote da 26 x 4 pollici, quindi è una fat-bike, pensata per farvi divertire su qualsiasi terreno. Potete acquistarla su Gogobest a 1.732,99 euro invece di 2.599.99 euro utilizzando il codice sconto TX56QAZYA5MZ. Anche in questo caso in omaggio un caschetto HIMO.

Chiudiamo con Bezior M20, una classica city bike pieghevole, con motore da 50 watt, pedalata assistita fino a 25 Km/h e batteria da 10.4 Ah che garantisce fino a 80 Km di autonomia. Utilizza una sospensione anteriore per rendere più confortevoli gli spostamenti nel traffico urbano, pneumatici da 20 pollici, doppio freno a disco e luce frontale.

Dispone di uno schermo LCD per regolare le impostazioni, chiusura di sicurezza con telecomando e sella ammortizzata. È attualmente in promozione su Gogobest a 664,99 euro invece di 999,99 euro con il codice 2HJ273X8MA9F. In regalo un casco da bici HIMO.

Altre proposte

Oltre ai quattro modelli appena citati, Gogobest propone anche altre bici a pedalata assistita, pensate per la città o per il tempo libero, in alcuni casi con sconti e omaggi. Ecco nel dettaglio le offerte più interessanti:

Tutti i modelli indicati sono spediti dai magazzini europei, con tempi di consegna ridotti. I prezzi si intendono IVA inclusa, senza spese di trasporto o costi aggiuntivi. Ricordate inoltre che è possibile pagare i propri acquisti tramite PayPal.

