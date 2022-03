Nel mercato degli smartphone Android i modelli compatti sono una rarità e quelli di fascia alta sono praticamente delle mosche bianche — il più recente meritevole di menzione è Samsung Galaxy S22, di cui trovate a questo link la nostra recensione —, per questo motivo le nuove offerte che vedono protagonista ASUS ZenFone 8 potrebbero essere perfette per gli utenti stufi dei padelloni.

ASUS ZenFone 8: offerta Amazon

La prima offerta che dovete tenere in considerazione, se stavate tenendo d’occhio il compatto top di ASUS è senza dubbio quella di Amazon: lo smartphone viene proposto al prezzo di 629 euro nella colorazione Obsidian Black e nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon (con tutte le garanzie del caso) con Prime, pertanto potrebbe essere tra le vostre mani già mercoledì.

Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista ASUS ZenFone 8 Nero 8 GB + 256 GB a 629 euro su Amazon.it

ASUS ZenFone 8: promozione sullo store ufficiale

I prezzi previsti sullo store online del produttore taiwanese sono leggermente più alti di quello appena visto, tuttavia la promozione attiva mette sul piatto ulteriori possibilità di risparmio, pertanto potreste addirittura preferirla. In particolare, i prezzi finali previsti sono di: 639 euro per il taglio di memoria 8 GB + 128 GB; 689 euro per il taglio di memoria 8 GB + 256 GB; 819 euro per il taglio di memoria 16 GB + 256 GB.

Tutti i modelli comprendono nel prezzo il power bank ASUS ZenPower 10050 Duo. Inoltre, fino al 27 marzo sarà attiva l’offerta che, acquistando uno ZenFone 8, permette di ottenere al checkout uno sconto del 30% sugli accessori Screen Protector e Cover Rhinoshield (la promozione viene attivata automaticamente al momento del pagamento).

Ecco il link per l’acquisto:

Acquista ASUS ZenFone 8 sullo store ufficiale da 639 euro con ZenPower e promo accessori

