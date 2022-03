Anche oggi si aggiornano alcuni smartphone Android con novità interessanti. Questa volta i protagonisti sono di casa Samsung e OnePlus: più precisamente si tratta di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy A52, Galaxy A52s 5G e OnePlus Nord 2 5G. Scopriamo insieme i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2022 a partire dagli Stati Uniti. Il firmware è il G99*U1UES5BVC1 ed è attualmente in distribuzione per i modelli no brand e quelli brandizzati di alcuni operatori statunitensi (tra cui AT&T, Verizon e Comcast).

L’aggiornamento include la correzione a più di 50 vulnerabilità scovate nelle ultime settimane, oltre a qualche generico miglioramento di stabilità del sistema. Niente One UI 4.1 per il momento, ma le ultime suggeriscono che l’update potrebbe iniziare ad arrivare proprio in queste ore: non è quindi da escludere che in Europa possa arrivare proprio insieme alle patch di marzo 2022. Vi terremo ovviamente al corrente.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 e Galaxy A52s 5G

Le patch di sicurezza di marzo 2022 sono le protagoniste degli aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52s 5G. I firmware in rollout sono rispettivamente A525*UBS4BVB2 e A528BXXS1BVC2: nel primo caso la distribuzione pare riguardare alcuni Paesi del Sud America, nel secondo invece tocca anche l’Italia (come potete vedere nello screenshot qui sotto).

Le novità si limitano alle correzioni delle varie vulnerabilità (più di 50 questo mese) e a qualche “solito” bugfix e perfezionamento di stabilità del sistema.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord 2 5G

Non solo Samsung: a distanza di qualche giorno dal rilascio della versione A.17 con patch di febbraio 2022 e di quella A.18 con qualche bugfix, in queste ore OnePlus Nord 2 5G riceve l’aggiornamento della OxygenOS alla versione A.19.

Si tratta comunque di un update minore che non include funzionalità inedite o grossi cambiamenti. Le novità sono in realtà piuttosto generiche: il changelog parla solo di miglioramenti alla stabilità del sistema e di soluzioni di alcuni problemi noti. Come sempre l’aggiornamento è in distribuzione a livello graduale e sarà disponibile per tutti i possessori di OnePlus Nord 2 5G entro qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, A52, A52s 5G e OnePlus Nord 2 5G

Per cercare nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A52 e Galaxy A52s 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare OnePlus Nord 2 5G potete utilizzare l’apposito menu dedicato agli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali. Se non siete ancora riusciti a trovare i nuovi firmware sopra descritti potete riprovare tra qualche giorno: l’attesa non sarà lunga.

grazie a Marco S. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy A52s 5G

