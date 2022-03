Dopo mesi in cui la funzionalità era disponibile per pochi tester della versione beta dell’app, la funzionalità multi-dispositivo senza smartphone connesso di WhatsApp arriva per tutti.

Siamo ancora lontani dal vedere la funzione multi-dispositivo 2.0 (di cui avevamo parlato in questo articolo) che consente di collegare un secondo dispositivo mobile al proprio account della popolare app di messaggistica.

WhatsApp multi-dispositivo esce dalla beta

Sono passati parecchi mesi da quando WhatsApp introduceva la funzione multi-dispositivo, inizialmente offerta con accesso anticipato tramite adesione ad un programma beta apposito. Adesso la funzione sta raggiungendo sempre più utenti.

Al momento, non cambia nulla: è sempre possibile usare WhatsApp su un massimo di quattro dispositivi desktop collegati contemporaneamente, anche senza che lo smartphone sia connesso ad internet.

Il team di sviluppo di WhatsApp è consapevole che la sua modalità multi-dispositivo sia carente di alcune funzionalità (rispetto all’app per smartphone), come la possibilità di generare anteprime dei link, i messaggi broadcast, la possibilità di chattare con il proprio numero di telefono e altro ancora; gli sviluppatori stanno, tuttavia, alacremente lavorando per portare queste funzionalità nei prossimi aggiornamenti relativi alla funzionalità.

WhatsApp ha inoltre annunciato un imminente aggiornamento della funzionalità multi-dispositivo per WhatsApp Web e WhatsApp Desktop, al fine di apportare correzioni e miglioramenti alla funzionalità: il lavoro di sviluppo punta a cercare di migliorare il processo di accesso (quando vi è la sincronizzazione del database), specie quando vi sono parecchi messaggi da scaricare.

Le modifiche, dice WhatsApp, raggiungeranno tutti gli utenti iOS entro la fine del mese di marzo e tutti gli utenti Android nel mese di aprile, sottolineando lo sforzo per garantire la migliore sicurezza possibile grazie alla crittografia end-to-end anche nel multi-dispositivo.

Come aggiornare WhatsApp

Per non perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Se foste invece desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

