Tra le tante funzioni a cui sta lavorando il team di sviluppo di WhatsApp, il supporto al multi-dispositivo è certamente una delle più importanti.

Sta arrivando la funzione multi-dispositivo 2.0

Come ben sappiamo il supporto alla funzionalità è disponibile da qualche tempo nel client beta e permette di utilizzare WhatsApp Web, Desktop e Portal anche senza che lo smartphone sia connesso ad Internet. Una delle attuali limitazioni dell’implementazione del multi-dispositivo è che questa prima versione della funzionalità non offre il supporto a un secondo smartphone.

Ebbene, il sempre ben informato WABetaInfo ha scoperto che il team di sviluppo dell’applicazione sta lavorando alla funzionalità multi-dispositivo 2.0. Attualmente in fase di sviluppo interno, quindi non disponibile nei classici canali beta per Android e iOS, la funzionalità permetterà di utilizzare WhatsApp su un secondo dispositivo mobile. Quando la funzione sarà finalmente disponibile, l’avvio dell’applicazione su un secondo dispositivo mobile sarà accompagnato da una schermata di caricamento iniziale in attesa che il servizio scarichi la cronologia di tutti i messaggi dal server.

Allo stato attuale non è chiaro se la funzione sarà esclusiva dei tablet (WhatsApp per iPad e tablet Android) o se interesserà anche gli smartphone. Non ci resta che attendere e sperare che il team di WhatsApp Beta rilascerà al più presto una nuova versione per testare la funzionalità dal vivo.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp è pronta a lanciare il suo cashback