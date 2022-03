Arriva il passaggio di consegne tra gli smartphone 5G e gli smartphone 4G. A distanza di circa tre anni dall’arrivo dei primi smartphone dotati del supporto alle reti mobili di nuova generazione, infatti, le vendite di smartphone 5G hanno superato quelle degli smartphone solo 4G su base mensile. Il sorpasso, ampiamente previsto e non certo una sorpresa, si è registrato lo scorso mese di gennaio dopo un 2021 in cui le vendite dei dispositivi 5G hanno fatto registrare una crescita costante. La conferma in merito al sorpasso è arrivata da Counterpoint Research. A garantire questo risultato è stata Apple, con i suoi iPhone, ed i tanti produttori Android, anche nella fascia bassa. Ecco i dettagli:

Le vendite degli smartphone 5G superano quelle degli smartphone 4G

I dati del Counterpoint Research’s Global Monthly Handset Model Sales Tracker confermano il sorpasso degli smartphone 5G su quelli solo 4G in termini di unità vendute su scala globale. Nel corso del mese di gennaio 2022, infatti, gli smartphone 5G hanno raggiunto una quota di mercato del 51% completando il sorpasso ai danni dei dispositivi 4G dopo una rincorsa durata circa 3 anni. Il grafico allegato di seguito ci conferma l’evoluzione della crescita dei dispositivi 5G e il completamento del sorpasso a gennaio 2022.

Counterpoint Research sottolinea come il sorpasso dei dispositivi 5G sia legato alle vendite registrate in mercati come Cina, Nord America e Europa Occidentale. In particolare, è la Cina che fa segnare la quota di mercato più elevata con una percentuale di diffusione degli smartphone 5G pari all’84% del mercato. Secondo gli analisti, la spinta degli operatori di telefonia mobile cinesi verso il 5G e la possibilità di acquistare terminali a prezzo sempre più basso sono stati fattori determinati per raggiungere questi risultati.

In Europa Occidentale, invece, gli smartphone 5G hanno rappresentato il 76% del mercato mentre in Nord America si sono fermati al 73%. Come prevedibile, è Apple che domina il mercato 5G, sia in Nord America, con un market share del 50%, e in Europa Occidentale, con un comunque elevatissimo 30%. L’impatto di Apple sulla crescita della diffusione degli smartphone 5G è evidente anche dal grafico precedente in cui si registra una netta accelerazione nel corso dell’autunno del 2020, in concomitanza con l’arrivo dei primi iPhone 5G (gli iPhone 12).

Il mercato Android ha giocato, naturalmente, un ruolo di primissimo piano per garantire il sorpasso degli smartphone 5G su quelli 4G. In particolare, i Soc Qualcomm e MediaTek hanno portato il 5G prima nella fascia media e poi nella fascia bassa del mercato, garantendo una decisa accelerazione alla diffusione di questa categoria di prodotti. Da notare, sottolineano gli analisti di Counterpoint Research, che gli smartphone nella fascia di prezzo tra 150 e 250 dollari hanno contribuito per circa il 20% alle vendite complessive di smartphone 5G nel corso del mese di gennaio 2022.

Counterpoint Research si attende ora una rapida diffusione degli smartphone 5G anche in Sud America, nell’area Asia-Pacifico e in Medio Oriente. L’arrivo di nuovi SoC 5G di fascia bassa, infatti, consentirà all’intera categoria di smartphone 5G di registrare una forte crescita, ampliando il divario con i dispositivi 4G. Staremo a vedere come evolverà la quota di mercato dei modelli 5G nel corso dei prossimi mesi.