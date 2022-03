Ci risiamo, purtroppo l’odiosa pratica del phishing sembra non passare mai di moda e questa volta i malcapitati di turno — magari meno esperti o meno attenti al profilo della sicurezza online — rischiano di farsi trarre in inganno da sedicenti email di Google Security con le quali, in realtà, Google non ha proprio un bel niente a che fare.

Come spesso accade in questi casi, al fine di rendere il tutto più credibile e di ingannare gli occhi meno solerti, i truffatori hanno piazzato anche il logo con la “G” colorata di Google in bella vista. La fonte ha ricevuto l’email visibile nello screenshot sottostante e, qualora doveste riceverla, il primo campanello d’allarme deve essere proprio quel titolo allarmistico in rosso e a caratteri cubitali recante il messaggio “WARNING! Your Pixel 6 Pro is severely damaged by 13 Malware!“: preoccupatevi sì, ma solo di cancellare alla svelta l’email e di non cadere nella trappola del phishing.

Il testo dell’email prosegue riportando — ancora in rosso — la percentuale dei danni apparentemente subiti da Chrome Mobile dal TorJack malware, sollecitando ovviamente l’utente ad agire per impedire che dati sensibili — i.e. account dei social media, messaggi, immagini, account bancari e carte di credito — vengano trafugati. Ecco, proprio al fine di evitare che i vostri dati sensibili finiscano nelle mani di questi ennesimi truffatori, non cliccate su “Clean my Device” e non seguite alcuna delle istruzioni presenti in quest’email. Non fatevi prendere dal panico e limitatevi ad eliminarla.

Ribadendo quanto detto in apertura, email come questa non provengono da Google, al pari di email e messaggi sensazionalistici che vi invitano a reclamare il solito premio costoso — iPhone o altro —, che non sono in alcun modo riconducibili ad Amazon o altri rivenditori. Non cadete nel tranello, prestate attenzione alla vostra sicurezza in Rete e magari evitate di usare password poco, rectius per nulla, sicure.

Leggi anche: Bloccare chiamate spam o indesiderate: le migliori app per farlo in modo facile