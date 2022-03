Samsung ha annunciato che per domani ha organizzato un evento di presentazione dedicato alla generazione 2022 della serie Samsung Galaxy A e a chi si chiede come mai il colosso coreano dedichi così tanta attenzione a questi telefoni di fascia media probabilmente basterà dare una sbirciata ad un nuovo report targato Counterpoint Research.

Stando a quanto si apprende dagli studi condotti dalla società di analisi di mercato, nel quarto trimestre del 2021 è cresciuta la domanda relativa agli smartphone di fascia media di Samsung, tanto che i modelli della serie Galaxy A hanno finito per rappresentare il 59% delle vendite dell’azienda.

La serie Samsung Galaxy A ha dominato il 2021

Non si tratta di un exploit degli ultimi tre mesi, in quanto la serie Samsung Galaxy A si è mantenuta su livelli molto elevati per tutto il 2021: nel primo trimestre ha fatto registrare il 56% delle vendite complessive di Samsung, nel secondo trimestre addirittura il 60% mentre nel terzo trimestre il 57%.

E tracciando un bilancio di tutto il 2021, i modelli di fascia media del colosso coreano hanno rappresentato il 58% di tutti gli smartphone venduti dall’azienda.

Liz Lee, analista senior di Counterpoint Research, ha commentato tali dati ricordando che gli smartphone di fascia media di Samsung ormai da alcuni anni sono quelli che rappresentano il punto di forza del colosso coreano, precisando che sono stati molto apprezzati anche nei mercati più importanti, come quelli europei, il Nord America e l’America Latina.

Questo nuovo report va a confermare un precedente studio secondo il quale è stato il Samsung Galaxy A12 lo smartphone più venduto a livello globale nel corso del 2021, forte di un market share del 2%, oltre che l’unico device del colosso coreano a riuscire ad entrare nella classifica dei 10 telefoni più venduti.

A questo punto dovrebbe essere chiaro il motivo per il quale il team di Samsung ci tenga particolarmente all’evento di lancio di domani.

