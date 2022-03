Google Stadia probabilmente non ha raggiunto i risultati auspicati dal colosso di Mountain View e in occasione di Google for Games Developer Summit 2022 l’azienda statunitense ha annunciato alcune importanti novità che potrebbero garantire alla piattaforma gaming il miglioramento auspicato da utenti e sviluppatori.

La parola d’ordine del cambio di rotta di Google è “gratis” e ciò riguarda le dimostrazioni, le prove e le offerte che gli sviluppatori volessero proporre ai potenziali utenti.

Le più importanti novità di Google Stadia per il 2022

E se vi state chiedendo come cambierà la piattaforma gaming di Google nel 2022, la risposta è che vi saranno diverse aperture sia verso gli utenti che verso gli sviluppatori.

Per esempio, ogni sviluppatore potrà offrire una prova gratuita dei propri giochi su Google Stadia senza la necessità che gli utenti abbiano un account di accesso alla piattaforma: saranno sufficienti alcuni clic da YouTube, da un post su un social media o da un annuncio sul motore di ricerca di Google.

Ed ancora, gli utenti potranno navigare nello store di Google Stadia e sfruttare le prove gratuite e i giochi gratuiti senza nemmeno dover prima avere effettuato l’accesso ad un account Google.

Gli sviluppatori avranno inoltre a propria disposizione nuovi strumenti per trasferire i giochi Unreal Engine e Unity su Stadia mentre partner esterni potranno sfruttare la piattaforma gaming di Google per offrire dimostrazioni gratuite e propri giochi a pagamento.

In pratica, per gli sviluppatori dovrebbe essere molto più facile, oltre che gratuito, portare i loro giochi su Google Stadia e renderli subito disponibili per chiunque mentre per gli utenti tale piattaforma dovrebbe divenire un luogo in cui navigare tra giochi che è possibile provare prima di acquistarli, senza alcun rischio e potendo continuare a giocarci per tutto il tempo desiderato, con un semplice pagamento al termine della prova gratuita.

Riuscirà Google Stadia a imporsi sulla concorrenza sempre più agguerrita del settore gaming? E arriverà il tanto desiderato emulatore Windows?

Potete trovare il sito dedicato al Google for Games Developer Summit 2022 seguendo questo link.