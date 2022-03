È tempo di nuove offerte sullo store ufficiale di OnePlus. La gamma di smartphone di casa OnePlus, infatti, potrà contare su diverse offerte da sfruttare per tutto il mese di marzo. Si parte forte con uno sconto extra riservato all’ottimo OnePlus 9 Pro. Successivamente, dalla prossima settimana, sono previsti sconti aggiuntivi anche per altri modelli come l’apprezzato OnePlus Nord 2. Vediamo le offerte da tenere d’occhio:

Le offerte del mese dello store OnePlus: subito in sconto il 9 Pro

Da questa settimana, sullo store ufficiale di OnePlus, è disponibile con uno sconto extra l’ottimo OnePlus 9 Pro. Lo smartphone, infatti, potrà essere acquistato con uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Per ottenere lo sconto è sufficiente inserire il codice 9PRO100. La promozione è valida fino al prossimo 31 marzo ed è disponibile sulla variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage proposta, attualmente, a 899 euro e, quindi, acquistabile a 799 euro. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Dalla prossima settimana, invece, le offerte OnePlus si moltiplicheranno. Dal 21 al 31 marzo, invece, ci saranno in sconto sia il OnePlus 8T che il OnePlus Nord 2. Per quanto riguarda il OnePlus 8T è necessario utilizzare il codice OP8T200 per ottenere uno sconto extra di 20 euro che andrà a sommarsi allo sconto già applicato di 150 euro permettendo l’acquisto della versione 8/128 dello smartphone al prezzo scontato di 429 euro.

In offerta ci sarà anche OnePlus Nord 2. Lo smartphone sarà disponibile con uno sconto extra di 30 euro, applicando il codice sconto NORD230, per la variante da 8/128 GB che sarà, quindi, acquistabile al prezzo di 339 euro. Con il codice NORD250, invece, si potrà ottenere uno sconto extra di 50 euro per la versione 12/256 GB, acquistabile, quindi, al prezzo ridotto di 399 euro. Ecco i link per le offerte dedicate a OnePlus 8T e Nord 2:

A completare la gamma di offerte del mese per lo store OnePlus ci sarà un’offerta lampo dedicata a OnePlus Nord CE. Lo smartphone, dal 21 al 22 marzo e dal 30 al 31 marzo, sarà proposto con 70 euro di sconto (in questo caso, non c’è bisogno di inserire un codice sconto) per la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Tale versione sarà, quindi, acquistabile a 330 euro. Ecco il link per l’offerta:

In copertina OnePlus Nord 2