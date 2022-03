I prezzi dei carburanti stanno salendo vertiginosamente in queste ultime settimane, e non sembra che le cose possano migliorare nel brevissimo periodo. Oltre a provare a guidare in modo più efficiente, cosa che sarebbe sempre da fare, per risparmiare qualcosa possiamo fare affidamento a un paio di strumenti da estrarre direttamente delle nostre tasche: esatto, stiamo proprio parlando dello smartphone e di un paio di app Android che possono darci una mano.

Come risparmiare su benzina e diesel al distributore con queste app per Android

Vi diciamo subito di non aspettarvi miracoli: purtroppo la situazione è quella che è e i prezzi di benzina, diesel e non solo stanno salendo sempre più più. Ormai è praticamente impossibile riuscire a trovare un litro di carburante a meno di 2 euro al litro, ma possiamo comunque provare a risparmiare qualcosa recandovi al distributore meno costoso.

Occorre fare però attenzione alla distanza da percorrere, perché recarsi al distributore più lontano non è sempre la scelta più efficiente a livello di costi. Sul Google Play Store sono disponibili diverse applicazioni che permettono di tenere monitorati i prezzi dei carburanti, ma oggi ne segnaliamo in particolare due: Prezzi Benzina e Fuelio.

I prezzi reali potrebbero non corrispondere al 100% a quelli indicati all’interno delle app, perché magari non sono aggiornati all’ultimo minuto e qualcuno potrebbe aver segnalato cifre erronee. Vale comunque la pena dargli un’occhiata.

Prezzi Benzina

Prezzi Benzina – GPL e Metano permette di trovare il distributore di carburante più economico nei dintorni. Basta selezionare il carburante tra benzina, diesel, metano e GPL e dare uno sguardo alla mappa basata sulla posizione attuale (serve concedere l’accesso alla posizione, ovviamente) per avere un colpo d’occhio della situazione attuale.

L’app segnala anche la compagnia (Eni/Agip, Q8, Esso, Tamoil e così via), gli orari di apertura e dell’ultimo aggiornamento e permette di scegliere il distributore per arrivarci attraverso app di navigazione come Google Maps. Prezzi Benzina è scaricabile gratuitamente sul Google Play Store sui dispositivi con almeno Android 5.0 Lollipop. Potete trovarla seguendo il badge qui in basso.

Fuelio

Fuelio è la seconda app che vi consigliamo oggi per risparmiare sui prezzi del carburante e tenere monitorati i costi. L’app consente di tenere traccia dei costi per l’auto (anche più di una, volendo), compresi rifornimenti e manutenzioni varie. Grazie al crowdsourcing mostra anche i prezzi del carburante e i distributori più vicini.

Inserendo la quantità di carburante inserita durante il rifornimento e il valore del contachilometri permette di calcolare i consumi e l’efficienza della guida, oltre che di visualizzare i dati attraverso diagrammi e statistiche (come il totale e il numero di rifornimenti, i costi e il chilometraggio stesso). Grazie al GPS è possibile tracciare automaticamente i viaggi ed eventualmente salvare i dati nel formato GPX oppure nel cloud (Google Drive e Dropbox). Fuelio è disponibile gratuitamente sul Google Play Store: potete scaricare l’app seguendo il badge qui in basso.