Ecco i prezzi salati di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro in vista del lancio globale

Strano a dirsi, ma negli ultimi giorni — al netto di alcune offerte e di qualche aggiornamento software — si è parlato ben poco di Xiaomi, che ha preferito lasciare a POCO le luci della ribalta al MWC 2022 e continuare a lavorare a fari spenti per il lancio global dei nuovi flagship Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

Presentati ufficialmente in patria a fine dicembre insieme al fratello minore Xiaomi 12X, i nuovi smartphone di riferimento del produttore cinese hanno fatto parlare di sé a più riprese nelle settimane successive, per effetto del progressivo avvicinarsi del debutto sulla scena internazionale.

Xiaomi 12, 12 Pro: render e prezzi global

In attesa del lancio ufficiale, che avrà luogo alle ore 13:00 il 15 marzo 2022 in streaming, è arrivato il momento di vedere qualche render inedito e di approfondire il discorso — per la verità già affrontato in un nostro articolo del mese scorso — dei prezzi di listino europei dei due smartphone. Sì, due, perché le voci giunte all’orecchio della fonte riguardano i soli modelli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, lasciando fuori il più economico Xiaomi 12X, il cui arrivo dalle nostre parti viene così messo in dubbio.

Per quanto riguarda le immagini, dal momento che parliamo di smartphone già annunciati ufficialmente da mesi, non ci si attendeva sorprese e infatti non ne sono arrivate: i modelli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro destinati a calcare la scena global non presentano alcuna differenza rispetto alle varianti cinesi. Gli smartphone vengono mostrati nelle sole colorazioni Blue, Gray e Purple, mentre non si vede quella verde, che quindi potrebbe non arrivare in Europa. Come da copione la parte frontale, con i display AMOLED interrotti solo dal piccolo ritaglio per la fotocamera selfie (il sensore di impronte è come al solito in-display). Date un’occhiata qui sotto.

Passando ai prezzi di listino, mentre le indiscrezioni trapelate in precedenza ci avevano permesso solo di collocare ciascun modello nella corretta fascia di appartenenza, questa volta abbiamo cifre più precise: la variante base di Xiaomi 12 dovrebbe essere proposta a 899 euro, mentre il modello di ingresso di Xiaomi 12 Pro dovrebbe costare 1.099 euro.

La fonte non riporta i prezzi di altri tagli di memoria, anche se da leak precedenti sappiamo che Xiaomi 12 dovrebbe arrivare in Europa non solo nella variante 8 GB + 128 GB, ma anche in quella 8 GB + 256 GB, mentre i tagli di memoria previsti per Xiaomi 12 Pro dovrebbero essere 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB. In precedenza si era anche parlato dell’arrivo di Xiaomi 12X ad un prezzo compreso tra i 600 euro e i 700 euro nei tagli di memoria 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB, tuttavia il suo annuncio in occasione dell’evento di marzo non appare più tanto certo.

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X: specifiche tecniche

In attesa di saperne di più e che arrivino le conferme ufficiali, ecco un riepilogo delle schede tecniche dei tre modelli.

Scheda tecnica Xiaomi 12

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici Full-HD+ a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con OIS e sensore da 1/1,28″, ultra-grandangolare da 13 MP (FoV 123°) e tele-macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W

MIUI 13 basata su Android 12

dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 180 g

Scheda tecnica Xiaomi 12 Pro

display AMOLED E5 LTPO da 6,73 pollici 2K a 120 Hz con 1500 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX707 con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e tele 2x da 50 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W e wireless da 50 W

MIUI 1 3 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 163,6 x 74,6 x 8,16 mm, peso di 205 g

Scheda tecnica Xiaomi 12X

display AMOLED da 6,28 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core a 7 nm

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

MIUI 13 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 176 g