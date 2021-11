Dopo i primi rumor circa il probabile sensore principale di Samsung Galaxy A73 5G, in queste ore il designer Parvez Khan, conosciuto su YouTube come Technizo Concept, ha raggruppato tutti i leak e i rumor finora pubblicati sull’atteso smartphone e ne ha realizzato un concept di Samsung Galaxy A73 5G con alcuni render di altissimo livello.

Un concept con i render di Samsung Galaxy A73 5G

Possiamo notare fin da subito che, almeno frontalmente, i render puntano su un pannello che secondo gli ultimi rumor sarebbe flat di tipo AMOLED e possibilmente da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento sembra aggirarsi attorno a 90 o 120 Hz, mentre al di sotto del display troverebbe posto il sensore di impronte per lo sblocco rapido.

Si pensa che Samsung possa leggermente rivisitare la porzione inferiore del telefono rispetto a quella che conosciamo su Samsung Galaxy A72: in questo caso, prendendo per buoni i rumor che parlano dell’assenza del jack audio da 3.5 mm, il colosso di Seul potrebbe inserire al suo posto il carrello della SIM e poi la porta USB Type-C, lo speaker di sistema e il foro per il microfono. Sul retro è probabile che la compagnia punti a un sensore da 108 MP, forse il modello ISOCELL HM2, con almeno altri tre sensori, mentre per la batteria è probabile che verrà scelto un modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 25 W.

Dal punto di vista del software si scommette su Android 12 con la One UI 4.0 che, tra parentesi, è già in distribuzione in Italia su tutta la serie Samsung Galaxy S21; per la disponibilità, invece, bisognerà attendere il prossimo anno, possibilmente il Q1 2022.

Ci sono novità sulla batteria di Samsung Galaxy A53

Atteso al lancio nel 2022, Samsung Galaxy A53 dovrebbe montare una batteria sensibilmente più generosa rispetto quella che troviamo su Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52s 5G. Secondo gli ultimi leak, infatti, sembra che Samsung Galaxy A53 possa montare una batteria da almeno 5000 mAh, il che equivarrebbe a circa l’11% in più di capienza rispetto alle soluzioni disponibili sulla serie Galaxy A52.

Con un pannello molto probabilmente con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un sensore principale da 64 MP, è probabile che lo smartphone arriverà sul mercato in quattro diverse colorazioni.

Ecco le specifiche leak di Samsung Galaxy A13 5G

Passando alla fascia medio bassa, in queste ore finiscono in rete alcune immagini render di Samsung Galaxy A13 5G, ovvero il successore dell’economico Samsung Galaxy A12. Atteso nelle versioni con connettività 4G e 5G, il design punta al minimo indispensabile: il display è abbracciato da cornici piuttosto vistose e il notch a goccia sottolinea che ci troviamo di fronte a un dispositivo molto economico.

Sul retro si evidenzia una fotocamera tripla, a semaforo, con il sensore principale possibilmente da 50 MP, un altro ultra grandangolare e uno di profondità. Sembra molto probabile la presenza del processore MediaTek Dimensity 700 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB, mentre come batteria si parla di un modulo da 5000 mAh.

Lo smartphone è atteso all’inizio del prossimo anno con Android 11 e la One UI Core 3.1, nelle colorazioni nero, blu, arancione e bianco.

Scheda tecnica provissioria

Display LCD da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con notch a goccia;

processore MediaTek Dimensity 700;

8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare e sensore di profondità;

fotocamera frontale da 8 MP;

sensore di impronta laterale, jack audio da 3.5 mm e radio FM;

Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou e porta USB Type-C;

batteria da 5,000 mAh con ricarica rapida a 25 W;

Android 11 con la One UI Core 3.1.

