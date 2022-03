A distanza di alcuni giorni dalla presentazione ufficiale della settimana scorsa, il nuovo Samsung Galaxy A13 debutta ufficialmente in Europa. Nella giornata di oggi, infatti, la casa coreana ha confermato l’avvio delle vendite sul mercato europeo del suo nuovo entry level della gamma Samsung, comunicando anche il prezzo di listino e confermando le specifiche tecniche complete della variante europea. Lo smartphone arriva sul mercato in due varianti e con Android 12 pre-installato. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sul nuovo Samsung Galaxy A13 per il mercato europeo.

Samsung Galaxy A13: il nuovo entry level è disponibile in Europa

Il nuovo Samsung Galaxy A13 è disponibile ufficialmente in Europa a partire dalla giornata di oggi. Il nuovo smartphone è già in vendita nei Paesi Bassi, stando a quanto confermato dal comunicato stampa diffuso oggi da Samsung Nederland. Sul mercato europeo sono in arrivo due varianti dello smartphone, una da 64 GB ed un’altra da 128 GB. Al momento, inoltre, sono state ufficializzate le colorazioni Black e Blue.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il Samsung Galaxy A13 da 64 GB verrà commercializzato al prezzo di 189 euro mentre per la variante da 128 GB è previsto un prezzo di listino di 209 euro. Lo smartphone sarà in vendita sullo store online di Samsung e presso tutti i principali rivenditori di prodotti elettronica. Gli utenti potranno acquistare il nuovo Samsung Galaxy A13 appena svelato (a breve anche su Amazon) e, probabilmente, tramite le offerte degli operatori di telefonia mobile.

Le specifiche del nuovo A13

Il nuovo Samsung Galaxy A13 è, a tutti gli effetti, uno smartphone di fascia bassa che però non rinuncia ad alcuni elementi in grado di farlo ben figurare in questo particolare segmento di mercato. Lo smartphone, infatti, può contare su di un display TFT da 6.6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Il display ha refresh rate di 60 Hz e notch a goccia. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Exynos 850 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage.

Tra le specifiche c’è spazio per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica “veloce” da 15 W. Il comparto fotografico include quattro camere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel (F 1.8) ed un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel oltre che due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

C’è anche un sensore di impronte digitali laterale. Per quanto riguarda il comparto software, invece, il nuovo Samsung Galaxy A13 arriva sul mercato con Android 12 e One UI 4.1. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 165,1 x 76,4 x 8,8 mm con un peso complessivo di 195 grammi.