Dopo il lancio dei top di gamma Samsung Galaxy S22, è tempo di concentrarsi sugli attesissimi nuovi mid-range, Galaxy A53 e Galaxy A73. I due smartphone sono sempre più vicini al debutto ufficiale che potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane, probabilmente già entro la fine del mese di marzo. Nella giornata di oggi, una serie di nuovi leak ci anticipano alcuni dettagli sul comparto tecnico dei nuovi Galaxy A53 e A73, destinati a diventare un riferimento della fascia media per il mercato Android. Vediamo, quindi, gli ultimi aggiornamenti sugli smartphone di Samsung:

Samsung Galaxy A53: tra le specifiche anche il supporto alla registrazione in 8K

Partiamo da quello che, probabilmente, diventerà il best seller della gamma di smartphone Samsung: il nuovo Galaxy A53. Il mid-range dovrebbe fare il suo debutto ufficiale entro la fine del mese di marzo e la sua scheda tecnica è stata quasi completamente svelata dalle indiscrezioni degli ultimi giorni. Nello stesso tempo, anche alcune foto di un primo esemplare di A53 sono trapelate online, andando a confermare il design che era già stato anticipato dai render.

Le ultime indiscrezioni sul comparto tecnico del nuovo Galaxy A53 anticipano la presenza di un sistema composto da quattro fotocamere posteriori. Il sensore principale sarà da 64 Megapixel. Grazie alla presenza del SoC Exynos 1280, lo smartphone sarà in grado, tramite questo sensore, di registrare video in 8K a 24 FPS e in 4K a 60 FPS. Il nuovo mid-range sarà il primo Galaxy A che raggiungerà questo livello.

Il comparto fotografico dello smartphone includerà anche una fotocamera ultra grandangolare da 12 Megapixel e due fotocamere da 5 Megapixel (una per le macro e una per la profondità di campo). Da notare anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel che sarà integrata nel piccolo foro presente nella parte alta del display, in posizione centrale come oramai da tradizione degli smartphone Galaxy.

A completare le specifiche, ricordiamo, troveremo un display Super AMOLED da 6.5 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e con refresh rate da 120 Hz. Il SoC, che, come detto, sarà l’Exynos 1280 e non l’Exynos 1200 come anticipavano rumor delle scorse settimane, sarà supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Da notare che lo smartphone non avrà il caricatore in confezione. Il sistema operativo sarà Android 12 con One UI 4.0.

Di seguito alleghiamo le prime immagini reali del nuovo Galaxy A53:

Samsung Galaxy A73: il SoC sarà più potente di quanto anticipato

All’interno della gamma di smartphone Samsung, leggermente al di sopra del Galaxy A53, troveremo il nuovo Samsung Galaxy A73. Anche questo smartphone è da tempo al centro di indiscrezioni di vario tipo. Oggi, grazie al database di GeekBench, il nuovo mid-range coreano ottiene nuove conferme in merito alla sua scheda tecnica. Alla base del progetto ci sarà il SoC Snapdragon 778G. Si tratta di un netto passo in avanti rispetto allo Snapdragon 750G anticipato da precedenti rumor.

A completare le specifiche dello smartphone ci saranno 8 GB di RAM ed il sistema operativo Android 12, opportunamente personalizzato dalla One UI. Lo smartphone potrà contare anche su di un display Super AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. Il comparto fotografico dovrebbe rappresentare un netto passo in avanti rispetto ad A53.

Troveremo quattro fotocamere con un sensore principale da 108 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel ed un terzo sensore, probabilmente un teleobiettivo, da 8 Megapixel oltre adi un sensore di supporto da 2 Megapixel (per le macro probabilmente). La batteria sarà da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Anche in questo caso, potrebbe non essere incluso in confezione il caricabatterie.

Il nuovo Galaxy A73 dovrebbe debuttare entro la fine del mese di marzo, in concomitanza con il lancio del Galaxy A53. Ne sapremo di più a breve.

In copertina Samsung Galaxy A52 5G