Tra i tablet più interessanti che troviamo sul mercato c’è indubbiamente Xiaomi Pad 5, lanciato lo scorso anno dal brand cinese ma ancora attuale, grazie a una scheda tecnica davvero niente male. E con la promozione che vi segnaliamo oggi, che vi fa risparmiare 100 euro sul prezzo di listino, l’acquisto diventa quasi obbligato.

Xiaomi Pad 5 in super offerta

È ancora una volta grazie a Gshopper, noto store online che opera prevalentemente con magazzini situati in Europa, che potrete portarvi a casa un ottimo prodotto a un prezzo particolarmente allettante. Il tablet può contare su uno schermo 2,5k (2560 x 1600 pixel) con una diagonale di 11 pollici e bordi decisamente ridotti. Da sottolineare che si tratta di un display con frequenza di refresh a 120 Hz, con supporto al Dolby Vision e un filtro hardware per ridurre l’emissione di luce blu.

Sotto alla scocca trova posto uno Snapdragon 860, affiancato nella versione in offerta da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Sono presenti una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una frontale da 8 megapixel, ottima anche per videochiamate e video conferenze, sempre più diffuse in questo periodo.

Xiaomi ha curato anche l’autonomia, con una batteria da ben 8.720 mA, che consente al tablet di raggiungere tranquillamente una settimana di autonomia, affiancata dalla ricarica rapida a 33 watt con caricabatterie presente nella confezione di vendita. Il sistema operativo è Android 11 sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 12.5, anche se in questi giorni è in fase di roll out anche l’aggiornamento a MIUI 13 che va ad aggiungere nuove funzioni. Da segnalare la possibilità di acquistare una cover con annessa tastiera e una stilo, per la quale sono presenti delle funzioni apposite.

La connettività include il supporto alle reti WiFi e al Bluetooth, e non vanno dimenticati il supporto HDR10 per lo schermo e la possibilità di guardare in alta definizione i contenuti dei principali servizi di streaming, a partire da Netflix.

Potete acquistare Xiaomi Pad 5 nella versione 6-128 GB a 299 euro su Gshopper utilizzando il link sottostante e inserendo il codice sconto BAB8DEA2FE.

Acquista Xiaomi Pad 5 a 299 euro

