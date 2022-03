ho. Mobile alla riconquista di ex clienti con le offerte ho. 7,99 e ho. 8,99

ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone) noto soprattutto per le sue offerte ricchissime di GB a prezzi competitivi, ha dato il via proprio in questi giorni ad una nuova campagna winback: sta contattando alcuni propri ex clienti invitandoli ad attivare due ghiotte offerte disponibili online, vale a dire ho. 7,99 con 120 GB e ho. 8,99 con 150 GB.

Offerte ho. Mobile per la campagna winback

Ad essere finiti nel target di questa nuova iniziativa di ho. Mobile sembrano essere soprattutto gli ex clienti nel frattempo passati ad uno dei seguenti operatori: PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, più precisamente: Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENE-GAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Elite Mobile, Daily Telecom e Italia Power.

Le offerte in argomento sono attivabili con contestuale richiesta di portabilità del numero (sono disponibili anche per i clienti in arrivo da Iliad). Ecco il testo del messaggio promozionale che ho. Mobile sta recapitando ai clienti selezionati, visibile anche nello screenshot sottostante:

«Cambiare è naturale. Si cambia stile, si cambia macchina e si cambia anche operatore. Ecco, ti diamo due ottimi motivi per farlo: 120 Giga a 7,99 Euro al mese oppure 150 Giga a 8,99 Euro al mese se sei cliente Iliad, Fastweb, Coop Voce o di alcuni altri operatori virtuali. Entrambe le offerte con sms e minuti illimitati compresi. Scopri dettagli e costi di questa e delle altre offerte disponibili su: www.ho-mobile.it. Puoi gestire in qualsiasi momento i consensi andando nella sezione Privacy Policy sul nostro sito».

Per il resto, le due offerte rimangono inalterate, ecco tutti i dettagli:

ho. 8,99 è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati 4G (5,9 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 8,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G (5,9 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 7,99 è attivabile dai clienti Iliad, Kena, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G (5,3 GB sfruttabili anche in Roaming UE) a 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione.

Altre offerte ho. Mobile attivabili online

Dal momento che le due offerte descritte, sebbene proposte ad ex clienti, non presentano alcuna differenza rispetto a quelle attivabili comunemente online, eccovi un riepilogo delle altre proposte — anche più economiche — attualmente presenti nel listino dell’operatore:

ho. 5,99 è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 6,99 è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 8,99 è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 8,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 11,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione; ho. 13,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione.

Per tutte le notizie sulle offerte telefoniche di ho. Mobile potete visitare la nostra pagina dedicata. Non dimenticate che l’operatore ha appena riattivato l’iniziativa “Più Passi che Giga” per un utilizzo più consapevole dello smartphone.