ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone) noto soprattutto per le sue offerte ricchissime di GB a prezzi competitivi, ha appena annunciato il rilancio di una bella iniziativa con la quale punta a supportare i clienti a camminare all’aria aperta e a consumare responsabilmente i propri GB: riecco “Più Passi che Giga”.

ho. Mobile “Più Passi che Giga”: tutte le informazioni da conoscere

Il programma “Più Passi che Giga” — spiega ho. Mobile — permette ai clienti di “sfidare il proprio consumo di Giga a colpi di passi“: lo scopo dell’iniziativa consiste nello stimolare i clienti a fare più “GigaPassi” (1 GigaPasso = 10.000 Passi) rispetto ai GB di traffico dati consumati in un mese.

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, la sfida si svolgerà nel mese di marzo 2022 e al termine della stessa (in data 31 marzo, salvo proroghe) ci sarà la possibilità di riscattare un premio in collaborazione con Buddyfit (nota applicazione di fitness online).

Tutti i clienti ho. Mobile che decideranno di accogliere la sfida e di mettersi in gioco avranno la possibilità di tenere sotto controllo i propri progressi mensili accedendo alla sezione dedicata dell’app dell’operatore; inoltre sul sito ufficiale verranno resi disponibili varie tipologie di percorsi e di suggerimenti in merito alle attività da poter praticare all’aria aperta ora che la bella stagione lo rende anche più piacevole. Giusto per entrare ancora di più ho. nel clima della sfida, inoltre, ho. Mobile mette a disposizione il “convertitore in GigaPassi”, che converte in distanza da percorrere il traffico dati consumato per lo svolgimento delle principali attività digitali quotidiane.

Con “Più Passi che Giga”, comunque, ho. Mobile non vuole soltanto esortare i propri clienti ad un utilizzo più responsabile e meno frenetico del traffico dati e dunque dello smartphone — e gli ultimi dati dimostrano che agli italiani non farebbe affatto male —, ma anche tendere una mano al nostro pianeta: com’era già accaduto nelle edizioni precedenti, anche quest’anno tutti i GB risparmiati dai clienti dell’operatore contribuiranno a piantare nuovi alberi nella foresta di ho. Mobile grazie alla collaborazione con Treedom. Quest’ultima è la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fa parte. Allo stato attuale la foresta di ho. Mobile comprende 2.100 alberi sparsi in Italia, Africa e Centro America e adesso, con il programma “Più Passi che Giga”, verrà piantato un nuovo albero ogni 1.000 GB risparmiati. Insomma, un ottimo motivo in più per mettersi in cammino e sfruttare più responsabilmente il proprio bundle dati mensile.

Per maggiori dettagli su come collegare il proprio smartphone (basta seguire le istruzioni nell’app ufficiale) e su termini e condizioni dell’iniziativa, visitate questa pagina.

Offerte ho. Mobile

Chiudiamo con un rapido riepilogo delle offerte telefoniche di ho. Mobile attualmente attivabili:

ho. 8,99 è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati 4G a 8,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 5,99 è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 7,99 è attivabile dai clienti Iliad, Kena, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti Iliad, Kena, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 6,99 è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 8,99 è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 8,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 11,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione; ho. 13,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione.

