Il momento lungamente atteso è infine arrivato: il sistema di temi dinamici Monet, introdotto con Android 12 e componente chiave del nuovo design Material You, è approdato nell’AOSP (Android Open Source Project) con il rilascio di Android 12L e, pertanto, sarà disponibile per tutti.

Il Material You di Android 12 rappresenta uno dei più grandi cambiamenti di design nella storia del sistema operativo Android — perlomeno di quella recente — e in questo, come detto, gioca un ruolo decisivo Monet. Sin dal momento del rilascio del major update, il sistema di temi dinamici, che adatta tutti i colori dell’interfaccia utente generando una palette colori sulla base dello sfondo impostato, è stato l’oggetto del desiderio di innumerevoli appassionati e finalmente siamo arrivati alla svolta nell’aria da mesi.

Sì, perché fino a questo momento Google aveva lasciato all’iniziativa dei vari OEM l’implementazione nell’aggiornamento ad Android 12 delle rispettive interfacce proprietarie di un proprio sistema di temi in grado di replicare il comportamento di Monet, ma d’ora in avanti i produttori di smartphone Android (e anche gli sviluppatori di custom ROM) avranno la vita nettamente più facile.

Già nel mese di settembre dello scorso anno vi avevamo anticipato come, nonostante illo tempore il sistema di temi dinamici Monet di Android 12 fosse ancora una soluzione proprietaria di Google, la strada fosse già tracciata e il colosso di Mountain View stesse già progettando di renderlo open source. La realtà dei fatti conferma ora tutte le anticipazioni: il sistema di temi è diventato open source proprio con il rilascio di Android 12L (in quel momento noto ancora come Android 12.1).

D’altro canto, anche il mese scorso, nel raccontarvi della volontà di Google di renderlo di fatto obbligatorio su tutti i dispositivi con Android 12, vi avevamo prospettato un arrivo nell’AOSP in tempi rapidi. Ad avvistarlo è stato il solito Mishaal Rahman, ecco il link per i più curiosi.

