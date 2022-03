Google Chrome è uno dei browser più veloci e un ulteriore miglioramento dovrebbe arrivare con la versione M99 di Google Chrome Desktop, rilasciata dal colosso di Mountain View nelle scorse ore.

A dire del team di Google, questa versione del browser “aumenta notevolmente la velocità su tutte le principali piattaforme” e un esempio pare sia rappresentato dalla versione dedicata ai dispositivi Mac: con il test benchmark Speedometer di Apple, infatti, Google Chrome ha fatto registrare il punteggio più alto fino ad oggi, il che significa che è più veloce di Safari.

Google Chrome con la versione 99 va più veloce anche su Android

Ma ad andare più veloce non sono soltanto le versioni desktop di Google Chrome e un esempio è rappresentato proprio da Chrome per Android, che grazie alle ottimizzazioni implementate dovrebbe essere ora più veloce del 15%.

Stando a quanto viene spiegato dal team di sviluppatori di Google, il browser dà ora la priorità ai momenti di navigazione critici per aiutare a eseguire il codice rapidamente, ottimizzando al tempo stesso anche le prestazioni.

Il team di sviluppatori di Google Chrome è consapevole che i test benchmark rappresentano soltanto uno dei vari modi con i quali è possibile misurare la velocità di un browser e che la cosa principale è che quello del colosso di Mountain View si dimostri più veloce ed efficiente nell’uso quotidiano. Proprio per tale motivo, si impegna a continuare a lavorare duramente per introdurre sempre nuovi miglioramenti delle prestazioni, in modo da rendere l’utilizzo di questo browser sempre più piacevole.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Chrome Desktop dal sito ufficiale (lo trovate seguendo questo link).

Per quanto riguarda la versione destinata ai dispositivi Android, potete scaricare le ultime versioni disponibili del browser da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: