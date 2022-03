Xiaomi torna a far parlar di sé, dopo un’inattesa inattività al MWC 2022, con una nuova aggiunta alla ormai nota famiglia di smartphone del colosso cinese la quale non ha più segreti grazie a leak e render che, di fatto, hanno confermato quanto visto alla presentazione di dicembre in Cina.

La presentazione globale ufficiale dei nuovi smartphone Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e il fratellino minore Xiaomi 12X, in programma per il 15 marzo è dietro l’angolo ma ecco che un nuovo rumor torna ad aggiungere un alone di mistero attorno all’evento. L’autore è l’affidabile informatore cinese conosciuto su Weibo come @DCS che ha rivelato una specifica chiave di quello che sembrerebbe essere lo Xiaomi 12 Ultra.

Ecco la super batteria di Xiaomi 12 Ultra

Stando a quanto svelato da DCS, Xiaomi sarebbe già al lavoro su un flagship con una super batteria da 4900 mAh e il supporto alla ricarica ultra rapida da 120 W che, proprio come lo Xiaomi 12 Pro, dovrebbe utilizzare una soluzione a singola cella.

L’elemento in grado di garantire una tale velocità di ricarica è il chip di ricarica Surge P1 il quale sarà presente anche sullo Xiaomi 12 Pro consentendo di raggiungere i 120 W di ricarica anche sulle batterie con una singola cella.

Sfortunatamente, oltre alle specifiche dettagliate della batteria e della tecnologia di ricarica, non sappiamo nient’altro di certo sulle restanti caratteristiche di quello che sembrerebbe essere il prossimo Xiaomi 12 Ultra. Basandoci sulle informazioni trapelate nelle scorse settimane,è lecito aspettarsi caratteristiche simili agli altri membri della famiglia Xiaomi 12 non solo nel design ma anche nelle scelte hardware e software come la presenza di uno schermo OLED dalle dimensioni maggiorate con refresh rate a 120 Hz, l’utilizzo del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un comparto fotografico di primissimo livello, Android 12 e, ovviamente, il 5G.

Lasciando da parte le facili previsioni, sarà interessante capire in che modo e in quali ambiti lo Xiaomi 12 Ultra si differenzierà dal 12 Pro e se riuscirà a giustificare la sua esistenza grazie a caratteristiche esclusive un po’ come è accaduto con Samsung S22 e S22 Ultra.

Vi aggiorneremo qualora dovessero trapelare ulteriori informazioni sullo Xiaomi 12 Ultra e staremo a vedere quali chicche ci riserverà il prossimo flagship del colosso cinese.

Potrebbe interessarti anche: Le prime immagini di Xiaomi Watch S1 Active svelate da un leak