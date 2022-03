Spotify per Android supporta finalmente la gesture per aggiungere brani in coda

Spotify è il servizio di streaming musicale per eccellenza e finalmente ha colmato un piccolo gap esistente da anni tra le sue applicazioni per dispositivi mobili iOS e Android: anche sui dispositivi del robottino sta arrivando la gesture comunemente nota come “swipe to queue” (scorrimento per aggiungere brani alla coda).

La notizia dell’avvistamento di questa nuova piccola funzione arriva dopo che nei giorni scorsi Spotify aveva reso Car Thing disponibile per tutti (anche se solo negli USA).

Spotify per Android: finalmente lo “swipe to queue“

Ad avvistare la novità nell’applicazione di Spotify per Android è stato un utente di Reddit (Reddit u/Far-Contact-9369), il quale non ha mancato di sottolineare come la stessa funzione sia già presente da tempo immemore nella controparte per la mela morsicata.

Il funzionamento è semplicissimo: è sufficiente scorrere a destra su un brano per aggiungerlo a quelli in coda (“swipe to queue”). Il video seguente vale più di tante spiegazioni.

L’aggiunta di questo nuovo comodo sistema non elimina la possibilità di ricorrere al classico menù a tre punti.

Il roll out della gesture è palesemente ancora in corso e al momento limitato ad un numero piuttosto ristretto di utenti: tanti sottoscrittori di Spotify Premium negli USA ancora non la vedono disponibile e naturalmente neppure in Italia ce n’è ancora traccia, tanto che neanche la pagina di supporto è stata ancora aggiornata: la gesture viene suggerita soltanto per gli utenti iOS.

