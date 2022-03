Non è un segreto ormai che il comparto degli smartphone pieghevoli sia in notevole crescita, tutti i produttori fanno a gara nel tentativo di spodestare dal trono Samsung che, con i suoi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, rappresenta il brand con più esperienza nel settore; dopo l’annuncio un po’ in sordina di OnePlus, che dichiara di aver a sua volta in cantiere un dispositivo pieghevole, ora è il turno di Vivo.

Vivo sarebbe pronto a lanciare Vivo X Fold, il primo smartphone pieghevole del brand

Ebbene sì, anche Vivo vuole prendersi la sua fetta di mercato dedicata agli smartphone pieghevoli, e pare che il lancio possa essere imminente, atteso già per il mese di marzo; questo almeno stando a quanto riporta il leaker Digital Chat Station, sul social network cinese Weibo, che non tralascia di segnalare anche alcune specifiche.

Secondo l’informatore, il dispositivo presenterà anteriormente un display da 6,5 pollici con bordi curvi, risoluzione FULLHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; avrebbe inoltre un foro centrale per ospitare la fotocamera anteriore. Vivo X Fold dovrebbe avere un display interno da 8 pollici con risoluzione Quad HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, qui la seconda fotocamera anteriore sarebbe posizionata nella metà di destra, alloggiata nel classico foro.

Lato processore il dispositivo dovrebbe vantare, come altri concorrenti, lo Snapdragon 8 Gen 1, alimentato da una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W cablata e da 50 W in modalità wireless; non sono state rilasciate al momento indiscrezioni inerenti i tagli di memoria RAM e storage interno. Per quel che concerne il comparto fotografico, dovrebbe essere composto da 4 sensori, rispettivamente da 50 MP, 48 MP, 12 MP (con zoom 2x) e 8 MP (con zoom 5x); non vi sono invece informazioni circa i sensori anteriori. Infine, secondo il leaker, Vivo X Fold sarebbe dotato di scanner per il rilevamento delle impronte digitali integrato sia nel display esterno, che in quello interno. Ad ogni modo, se il lancio è realmente così vicino, non mancheranno ulteriori fughe di notizie nel breve termine.