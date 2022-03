Nel 2017 Apple ha scioccato il mondo presentando iPhone X, il primo smartphone al mondo da oltre 1.000 dollari, ma non molto dopo altri produttori hanno seguito l’esempio del colosso di Cupertino fino spingersi anche ben oltre quella cifra.

Un’analisi condotta da Moneysupermarket rende l’idea di quante ore di lavoro sono necessarie a un proletario per acquistare un Samsung Galaxy S22 in vari paesi nel mondo.

Gli egiziani devono sudare molto più degli svizzeri per acquistare un Samsung Galaxy S22

Partendo dagli estremi, in Egitto Samsung Galaxy S22 base con 128 GB di spazio di archiviazione costa ben 1.028 dollari, un prezzo che combinato con il basso salario orario medio dell’Egitto rende necessarie circa 1.095 ore lavorative per acquistarlo, corrispondenti più o meno a 137 giorni o 3 mesi e mezzo di fatiche, considerando la tipica giornata lavorativa di 8 ore.

D’altra parte agli svizzeri bastano solo 32 ore o quattro giorni lavorativi per acquistare il modello base di Samsung Galaxy S22.

Dopo l’Egitto troviamo Ucraina, Indonesia, Filippine, Marocco e Giordania, dove bisogna lavorare rispettivamente 92, 85, 79, 68 e 52 giorni per acquistare un Galaxy S22. Non sorprende che gli Stati Uniti siano terzultimi in questa classifica con quattro giorni di lavoro richiesti, seguiti da Singapore, Australia, Norvegia e Danimarca.

L’Italia si posiziona all’incirca a metà classifica, visto che nel Bel Paese sono necessarie 119 ore lavorative, pari a circa 3 settimane di salario, per mettere le mani su un Samsung Galaxy S22.

Anche se i dati potrebbero non essere accurati a livello individuale, il rapporto mette in evidenza le forti differenze di potere d’acquisto tra le varie nazioni, motivo per cui i produttori attuano politiche dei prezzi mirate nei diversi mercati.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung: la classifica del mese