Da Euronics arriva il volantino “Rottama & Rinnova” con sconti fino al 50% su tanti prodotti tech. Al suo interno possiamo trovare diversi modelli di smartphone Android in promozione, disponibili nei punti vendita fisici aderenti.

Smartphone Android in offerta nel nuovo volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics è disponibile nei negozi aderenti dall’1 al 17 marzo 2022 con tante offerte valide fino a esaurimento scorte. Risulta interessante anche per la buona quantità di accessori in sconto, tra cuffie, power bank, cavi, supporti e caricabatterie a marchio Cellular Line e SBS. Chi desidera può approfittare del pagamento rateale a tasso zero, con TAN e TAEG 0% e prima rata a settembre 2022.

Ecco le migliori offerte sugli smartphone Android del volantino Euronics:

Tra gli smartphone Android all’interno del volantino ci sono anche Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, proposti con le offerte di lancio e l’extra valutazione dell’usato da parte del produttore, e gli ultimi arrivati di casa OPPO: parliamo di OPPO Find X5 Pro, Find X5 e Find X5 Lite, disponibili a prezzo di listino (rispettivamente 1299, 999 e 499 euro) ma con i regali dell’iniziativa di lancio. Qualche sconto anche per i tablet Android, con Lenovo Tab M10 Plus a 189 euro, Lenovo Tab P11 a 299 euro e Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 329 euro.

Per scoprire tutte le offerte Euronics del nuovo volantino, valido solo nei punti vendita aderenti fino al 17 marzo 2022, potete seguire questo link. Ancora per poche ore sono disponibili le proposte del carnevale di sconti online. Fateci sapere se siete riusciti a trovare lo sconto giusto per voi.

