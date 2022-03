Il colosso coreano è costantemente al lavoro per apportare miglioramenti alla propria interfaccia One UI, e con essa anche a tutte le applicazioni del suo ecosistema; l’ultima novità riguarda l’applicazione per le note Samsung Notes che ora, integra un nuovo quick toggle per creare o accedere più rapidamente alle note.

L’ultimo aggiornamento di Samsung introduce un quick toggle per l’app Notes

Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua applicazione dedicata alle note, introducendo una nuova scorciatoia chiamata “Crea nota”; vi basterà recarvi nel pannello delle notifiche, cliccare sul pulsante dedicato alle modifiche e aggiungerlo ai toggle visibili in primo piano.

Una volta cliccato il toggle rapido, si verrà reindirizzati all’applicazione dedicata, qui sarà possibile usufruire di tutte le funzioni che già conosciamo come creare una nota, un elenco di cose da fare, scansionare documenti, allegare immagini e file PDF; è inoltre disponibile la possibilità di aggiungere file audio o scattare una fotografia direttamente dalla scorciatoia, è poi possibile condividere la nota creata con persone o servizi.

L’aggiornamento sembra essere in distribuzione per tutti gli smartphone compatibili con Samsung Notes, basati sull’interfaccia proprietaria One UI 4 e Android 12; qualora non lo aveste ancora ricevuto, dovrebbe trattarsi solo di aspettare, ma se voleste controllare manualmente vi lasciamo qui sotto il badge per il Play Store.

