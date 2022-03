Stando a quanto emerge da un nuovo report di Strategy Analytics, il brand emergente del momento per quanto riguarda il mercato europeo è un’azienda probabilmente per molti inaspettata: stiamo parlando di Realme.

Così come viene spiegato dall’analista Abhilash Kumar, le spedizioni di Realme in Europa sono cresciute nel 2021 del 548% su base annua e del 500% nel quarto trimestre del 2021 rispetto al medesimo periodo del 2020.

I motivi del grande successo degli smartphone di Realme in Europa

La crescita di Realme ha riguardato tutto il Vecchio Continente, anche se in misura differente: nell’area Europa Centrale e Orientale l’aumento è stato del 643% su base annua mentre nell’area Europa Occidentale la crescita nel 2021 su base annua è stata del 416%.

Anche Linda Sui, Senior Director di Strategy Analytics, ha messo in evidenza i grandi risultati fatti registrare da Realme, precisando come l’azienda nell’area Europa Occidentale sia riuscita ad entrare nella classifica dei primi 5 produttori di smartphone nel quarto trimestre del 2021 (esattamente un anno prima occupava la tredicesima posizione) e addirittura il quarto posto nell’area Europa Centrale e Orientale (nel medesimo periodo del 2020 era in tredicesima posizione).

A dire di Yiwen Wu, analista senior di Strategy Analytics, tra le principali ragioni di questo enorme successo in Europa di Realme vi sono le giuste strategie di marketing, un portafoglio di prodotti diversificato e in grado di soddisfare le diverse esigenze e smartphone capaci di vantare un rapporto tra qualità e prezzo altamente competitivo.

In sostanza, Realme non va più considerato come un brand secondario ma come un vero e proprio marchio capace di competere ad armi pari con i colossi del mondo della telefonia e Xiaomi, che non nasconde di ambire a conquistare il primo posto della classifica ai danni di Samsung ed Apple, dovrà anche guardarsi le spalle (sebbene al momento le distanze in termini di market share tra le due aziende siano abissali).

