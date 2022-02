Google si è resa conto che è sempre rischioso prestare lo smartphone a un bambino o a un amico e quindi ha aggiunto delle nuove opzioni che consentono di scegliere quale account Google Play Giochi accede a ciascun gioco.

Diversi anni fa Google Play Giochi richiedeva agli utenti di scegliere l’account con cui desideravano accedere all’avvio di un gioco, ma successivamente Google ha fatto in modo che i giochi si connettessero automaticamente a un singolo account predefinito per non chiedere ogni volta agli utenti di specificarlo.

Ora è possibile scegliere quale account Google Play Giochi accede a ciascun gioco

Un nuovo set di possibilità aggiunge molto più controllo sull’accesso attraverso delle opzioni che si adattano alla maggior parte degli scenari.

Ora gli utenti possono scegliere individualmente quale account accede automaticamente a un gioco, oppure se desiderano ricevere una richiesta ogni volta che il gioco viene avviato. Questo può risultare utile se l’utente sta consegnando regolarmente il proprio dispositivo a un bambino o se condivide un tablet con un’altra persona in casa.

In altre parole rimane ancora l’account predefinito, ma ora esiste un’opzione per passare a un nuovo account predefinito per i nuovi giochi senza interrompere l’account utilizzato per i giochi esistenti.

Per accedere a queste impostazioni è sufficiente aprire Google Play Giochi, andare nelle “Impostazioni” e scorrere verso il basso fino a trovare la voce “Cambia account per i giochi”. Qui è possibile cambiare l’account predefinito solo per i nuovi giochi, per tutti i giochi, oppure scegliere di uscire da tutti i giochi.

Più in basso è presente l’elenco di tutti i giochi che hanno effettuato l’accesso a qualsiasi account e ciascuno può essere impostato per utilizzare un account specifico o configurato in modo che chieda quale utilizzare ogni volta che il gioco viene avviato.

