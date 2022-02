Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta sui vari smartphone del colosso coreano Good Lock 2022.

Ricordiamo che Samsung Good Lock è la soluzione sviluppata dal colosso coreano per gli utenti che amano personalizzare i propri device e renderli unici: si tratta, infatti, di una suite composta da vari moduli attraverso i quali è possibile cambiare, anche in modo piuttosto radicale, l’interfaccia del dispositivo, aggiungendo (o rimuovendo) elementi in base alle proprie preferenze.

I moduli Good Lock ricevono un aggiornamento importante ogni anno (ogni volta che viene rilasciato un nuovo aggiornamento del sistema operativo Android) e il produttore coreano ha già aggiornato Good Lock dopo il rilascio di Android 12 ma ora ha dato il via ad un altro update che porta con sé alcune nuove funzionalità.

Le novità di Samsung Good Lock 2022

Nel presentare l’aggiornamento, il team di sviluppatori ci tiene a precisare che Samsung Good Lock rappresenta un progetto al quale lavora nel tempo libero e, proprio per tale ragione, gli update non sono così frequenti come magari molti utenti vorrebbero.

Tra le novità introdotte vi sono l’aggiunta nel modulo Nice Shot (qui su APK Mirror) di un tasto per cancellare subito dopo l’acquisizione di uno screenshot e per non salvarlo negli appunti e la possibilità di impostare diversi sfondi per la registrazione di video personali.

Ed ancora, per i possessori di Samsung Galaxy Watch4 vi è la possibilità di usare grazie a ClockFace (qui su APK Mirror) il quadrante anche sul telefono (a condizione che sia stato realizzato con Watch Face Studio).

Infine, arrivano nuove gesture per il modulo One Operation Hand+ (qui su APK Mirror) mentre SoundAssistant (qui su APK Mirror) semplifica l’utilizzo dei modelli del pannello del volume e consente agli utenti di crearne di propri in modalità DeX.

Sarà necessario attendere alcuni giorni prima che l’update raggiunga effettivamente tutti gli utenti.

