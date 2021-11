One Hand Operation+ è senza dubbio uno dei moduli più popolari tra i tanti offerti da Samsung Good Lock, la soluzione studiata dal colosso coreano per consentire agli utenti di personalizzare lo smartphone in base alle proprie esigenze.

Così come suggerisce il suo stesso nome, One Hand Operation+ ha come obiettivo quello di permettere la gestione del device con una sola mano, cosa che diventa di fondamentale importanza soprattutto quando si possiede un telefono dotato di un display dalle dimensioni generose.

Nelle scorse ore il team di Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento di One Hand Operation+, con il quale viene introdotto il supporto a una delle più importanti personalizzazioni implementate con One UI 4.0, la versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 12.

La nuova versione di One Hand Operation+ è la 4.9.29 e tra le sue novità troviamo l’aggiunta delle azioni NFC e Non disturbare a Quick tools, la risoluzione dei problemi con DeX e la possibilità di applicare il colore del tema basato sullo sfondo.

Potete scaricare la versione 4.9.29 di One Hand Operation+ da APK Mirror seguendo questo link.

Good Lock si aggiorna per Android 12

E sempre a proposito di Good Lock, il colosso coreano ha rilasciato un nuovo aggiornamento di tale popolare soluzione (la versione 2.1.02.2) per migliorare il supporto a One UI 4.0 (attualmente disponibile solo in versione beta) e Android 12.

Nelle scorse ore è stato aggiornato anche il modlulo QuickStar, che con la versione 5.0.00.00 si arricchisce del supporto alla nuova release dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano.

Potete scaricare la versione 2.1.02.2 di Samsung Good Lock da APK Mirror seguendo questo link. Potete scaricare la versione 5.0.00.00 di Samsung QuickStar da APK Mirror seguendo questo link.

Ricordiamo che la versione definitiva di Samsung One UI 4.0 dovrebbe iniziare ad arrivare sui primi smartphone del colosso coreano entro la fine di quest’anno.