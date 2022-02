I nuovi top gamma di casa Samsung, ovvero i Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, hanno segnato una rottura rispetto al passato: il produttore coreano ha infatti deciso di non inserire in essi lo slot per la espansione della memoria tramite scheda microSD, come invece aveva fatto finora sui propri top gamma.

A metterci una pezza ci pensa la stessa Samsung che ha presentato delle nuove memorie (per i più nostalgici si tratta di pen drive) che possono essere facilmente attaccate agli smartphone in quanto dotate di connettore type-C. Le memorie sono ovviamente compatibili anche con tablet, notebook o computer desktop dotati di ingresso type-C, per facilitare lo spostamento di files da un dispositivo ad un altro.

Sono tre i tagli di memoria disponibili

Queste nuove pen drive targate Samsung arrivano in tre tagli di memoria: 64 GB (MUF-64DA), 128 GB (MUF-18DA) e 256 GB (MUF-256DA). Tutte e tre sono dotate di memorie NAND flash di Samsung e di connettività USB 3.2 Gen1 (retrocompatibili con USB 2.0).

L’azienda promette velocità di scrittura sequenziale fino a 400 MB/s per queste nuove memorie, capaci di spostare centinaia di immagini o video in 4K/8K in pochi secondi.

Un’altra caratteristica distintiva di queste nuove memorie è la compattezza: si tratta di dispositivi dal peso estremamente contenuto (3.4 g) che misurano 33.7×15.9×6.4 mm. Inoltre, godono di impermeabilità all’acqua, protezione dagli urti, resistenza a temperature impegnative, resistenza ai campi magnetici e ai raggi-X: tutte queste caratteristiche contribuiscono a mantenere al sicuro i dati salvati.

Previous Next Fullscreen

Samsung offre, inoltre, una garanzia di 5 anni per questi nupovi dispositivi di archiviazione.

Quanto costano e quando arrivano?

Samsung non ha ancora annunciato i prezzi di lancio per queste nuove pen drive USB type-C. È plausibile pensare che vengano comunque messe in vendita a breve.

Potrebbe interessarti: Migliori microSD per smartphone, come si classificano e quali acquistare